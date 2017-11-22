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15:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии находятся эксперты Росатома

УФА, 22 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В рамках участия Башкортостана в пилотном федеральном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в регионе с четырехдневным визитом находятся эксперты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

На данный момент реализуется первый этап проекта, касающийся выбора предприятий Башкортостана для внедрения новых инструментов в вопросах повышения производительности труда.

Эксперты Росатома уже посетили производственные площадки города Октябрьского — ООО ЗПИ «Альтернатива», АО «Озна», ООО НПП «БАСЭТ». Затем встретились с руководством предприятий АО «Стеклонит» и ООО НПП «Буринтех».

Отдельное внимание на производственных площадках уделено вопросу совершенствования кадрового потенциала, внедрения принципов бережливого производства, оптимизации производственных процессов, а также обеспечения дальнейшей занятости высвобождаемых работников.

В программе визита запланировано посещение предприятий Благовещенска и Нефтекамска.

Второй этап проекта включает в себя процесс трёхмодульного обучения представителей отобранных для участия в проекте компаний. Обучение начнется с декабря этого года.

В числе критериев для предприятий — объем выручки за 2016 год — не менее 800 млн рублей (до 30 млрд рублей), отсутствие задолженности по заработной плате и платежей в бюджет.

В список включат те организации, где отмечается значительная доля участия кадровых ресурсов, и есть возможность оптимизации трудозатрат, внедрения механизмов оптимизации производственных процессов, добиться целевых показателей роста производительности труда.

Все услуги со стороны Росатома оказываются на безвозмездной основе.

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