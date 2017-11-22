Игорь Додон провел прощальную встречу с послом Франции в Молдове

— Высказался за углубление торгово-экономического сотрудничества, за активизацию дипломатического диалога между нашими странами, а также за придание большей динамичности контактам на высоком уровне, способным расширить существующее сотрудничество между нашими государствами и содействовать увеличению объемов торгового обмена. Сообщил дипломату, что в ближайшее время подпишу Указ о награждении Орденом Почета Посла Паскаля Вагоня в знак особой признательности за существенный вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений, — отметил он.