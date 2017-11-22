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15:30 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон провел прощальную встречу с послом Франции в Молдове

Президент Республики Молдова Игорь Додон высоко оценил плодотворное сотрудничество, налаженное между Молдовой и Францией, подчеркнув, что в нынешнем году исполняется 25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Молдовой и Французской Республикой.

Источник: Actualitati.md

В ходе состоявшейся беседы президент поблагодарил за оказанную Молдове помощь в различных областях взаимного интереса.

— Высказался за углубление торгово-экономического сотрудничества, за активизацию дипломатического диалога между нашими странами, а также за придание большей динамичности контактам на высоком уровне, способным расширить существующее сотрудничество между нашими государствами и содействовать увеличению объемов торгового обмена. Сообщил дипломату, что в ближайшее время подпишу Указ о награждении Орденом Почета Посла Паскаля Вагоня в знак особой признательности за существенный вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений, — отметил он.

Додон выразил надежду на то, что с назначением нового посла продуктивное и эффективное сотрудничество между нашими странами сохранится.

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Игорь Додон провел прощальную встречу с послом Франции в Молдове
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