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17:06 (мск), источник: Esquire

Северокорейский солдат сбежал в Южную Корею через границу под выстрелами сослуживцев

Издание Quartz опубликовало видеоролик побега северокорейского военнослужащего через границу с Южной Кореей. Он добрался до пограничного поста на военном джипе, а когда тот увяз неподалеку от демаркационной линии, разделяющей два государства, бросился в Южную Корею бегом.

На инцидент моментально отреагировали северокорейские пограничники — как видно в ролике, они бросаются в погоню и открывают по беглецу огонь. Как пишет «Интерфакс», военный получил шесть тяжелых ранений. Тем не менее, ему удалось пересечь границу, вскоре после чего он упал в окоп. Военные Южной Кореи доставили его в больницу.

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«Его внутренние органы серьезно повреждены, и мы не знаем, сколько ему удасться продержаться», — цитируют СМИ врача, под надзором которого находится беглый военный. Командование ООН, располагающееся в Южной Корее, обвиняет КНДР в нарушении условия соглашения о перемирии от 1953 года. Северокорейцев обвиняют в пересечении границы, а также в открытии стрельбы в сторону соседнего государства.

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 Анна Чиповская для Esquire
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