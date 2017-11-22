Северокорейский солдат сбежал в Южную Корею через границу под выстрелами сослуживцев

На инцидент моментально отреагировали северокорейские пограничники — как видно в ролике, они бросаются в погоню и открывают по беглецу огонь. Как пишет «Интерфакс», военный получил шесть тяжелых ранений. Тем не менее, ему удалось пересечь границу, вскоре после чего он упал в окоп. Военные Южной Кореи доставили его в больницу.