Правительство Молдовы решило сэкономить на депутатах в 2018 году

В свою очередь, большая часть расходов бюджета социального страхования на 2018 год (57%) будет направлена на программу «Защита лиц третьего возраста», то есть на выплату пенсий. В общей сложности, на эти цели предусмотрено на 10,4% больше средств, чем в прошлом году. При этом по каждой категории граждан рост выражается в разных цифрах. В частности, расходы на выплату минимальной гарантированной пенсии вырастут на треть, а на пенсии для судей, почти на 18%. В то же время, профильное ведомство намерено сэкономить на депутатах — на их пенсии выделят на 5% меньше средств.