Собянин во время личного приема граждан пообещал решить проблемы москвичей

Источник: РИА "Новости"

Как уточняется в материале, встреча прошла в приемной президента РФ. Первой к мэру Москвы по видеосвязи обратилась Ирина Мухаметсалихова. Она попросила ввести в эксплуатацию подъемную платформу для маломобильных граждан, расположенную в доме 1 в Радужном проезде.

Ирина Викторовна, хорошо, я поручу префекту, чтобы он занялся этой проблемой и решил ее, чтобы вам сделали подъемник, и чтобы он в ближайшее время был запущен. Сергей Собянин Мэр Москвы

Обустроить интерактивную детскую площадку в микрорайоне Град Московский около дома 10 по Радужной улице предложила Елена Рогачева.

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«За последние годы мы построили сотни хороших детских площадок, наверное, вы видели их в соседних дворах, протянули линию метро в новую Москву и сейчас продолжаем дальше строить дороги, разбили несколько парков, скверов. Ну и конечно, сделаем и в вашем дворе хорошую детскую площадку — такую, какую вы хотите, я обязательно дам поручение префекту», — заявил мэр.

Жительница ЗАО Александра Голубева обратилась с просьбой установить наружное освещение возле Большого Очаковского пруда. Летом там прошло благоустройство, но фонари появились только с одной стороны пруда.

Собянин пообещал, что вторая очередь работ по благоустройству зоны возле Большого Очаковского пруда будет выполнена в следующем году.

Он также подчеркнул, что Москва входит в тройку самых освещенных городов мира.

Москвичка Ирина Барбашова попросила установить пандус на входе в травматологическое отделение поликлиники № 52. Мэр Москвы подчеркнул, что пандусы должны быть во всех городских поликлиниках.