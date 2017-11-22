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17:08 (мск), источник: Sputnik.md

ЦИК признал референдум в Кишиневе несостоявшимся

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы в среду единогласно признали несостоявшимся прошедший 19 ноября в Кишиневе местный референдум по отставке с поста столичного градоначальника Дорина Киртоакэ.

Источник: Sputnik.md

Как сообщила глава ЦИК Алина Руссу, «на основании протоколов по результатам референдума, составленного окружным избирательным советом, в основные списки были включены 629 тысяч 684 избирателя, а в дополнительные — 1824 человек. Таким образом, всего было 631 тысяча 508 избирателей».

«В ходе референдума проголосовали 108 тысяч 695 избирателей, что составляет менее трети вошедших в избирательные списки человек, как того требует Кодекс о выборах. В связи с этим объявляется несостоявшимся референдум по отзыву с поста генерального примара муниципия Кишинева Дорина Киртоакэ», — зачитала решение Руссу.

Подавляющее большинство тех, кто пришел 19 ноября на местный референдум в Кишиневе, проголосовали за отставку Киртоакэ — 87,12% или 93 тысячи 720 жителей муниципия, а остальные 12,88% выступили против (13 тысяч 857 человек).

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