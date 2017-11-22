ЦИК признал референдум в Кишиневе несостоявшимся

Источник: Sputnik.md

Как сообщила глава ЦИК Алина Руссу, «на основании протоколов по результатам референдума, составленного окружным избирательным советом, в основные списки были включены 629 тысяч 684 избирателя, а в дополнительные — 1824 человек. Таким образом, всего было 631 тысяча 508 избирателей».

«В ходе референдума проголосовали 108 тысяч 695 избирателей, что составляет менее трети вошедших в избирательные списки человек, как того требует Кодекс о выборах. В связи с этим объявляется несостоявшимся референдум по отзыву с поста генерального примара муниципия Кишинева Дорина Киртоакэ», — зачитала решение Руссу.