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19:34 (мск), источник: Sputnik

Активистка Мария Леглер: я получила наказание заслуженно

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Активистка Мария Леглер, которая была задержана и оштрафована за сбор подписей по делу Жасурбека Ибрагимова, обратилась к общественности с просьбой не поддаваться на провокации, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

«Я благодарна всем, кто переживал за меня, хотел оказать помощь… Я в негодовании не от этого, а от того, что кто-то пытается собрать деньги или накрутить лайки на этом. Или спровоцировать кого-то на непонятные “благотворительные сборища в помощь”. Уважаемые друзья!!! Читаю ленту и офигеваю просто… что за собрания? Что за пресса? Какого черта вы вообще вплетаете меня в ваши социальные и информативные выбросы? Почему вы собираете такой ажиотаж вокруг моего задержания?», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Леглер, она получила наказание заслуженно. Отметим, что Яккассарайский районный суд вынес ей приговор по статьям 201 (нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций), 202 (создание условий для проведения несанкционированных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) и 202−1 (склонение к участию в деятельности незаконных негосударственных некоммерческих организаций, течений, сект). В результате девушка получила 10 суток административного ареста и штраф в 8,9 миллиона сумов.

«Да, я получила административку, и да, заслуженно. Нельзя так опрометчиво поддаваться истерии по поводу информации в фейсбуке. Я поддалась, как итог — понимание того, что по своей глупости, тупости и своему незнанию я заслуженно получила наказание. Говорят — дурак учится на своих ошибках, умный — на чужих. В конечном счете — будьте умнее на моем примере», — написала Леглер.

Напомним, 30 октября Мирабадский районный суд по уголовным делам вынес приговор по факту гибели 17-летнего учащегося медицинского колледжа им. Боровского Жасурбека Ибрагимова. Главный подозреваемый в этом деле — Исломбек Туляганов был признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Жасура Ибрагимова, и получил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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