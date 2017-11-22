Активистка Мария Леглер: я получила наказание заслуженно

Источник: Sputnik

«Я благодарна всем, кто переживал за меня, хотел оказать помощь… Я в негодовании не от этого, а от того, что кто-то пытается собрать деньги или накрутить лайки на этом. Или спровоцировать кого-то на непонятные “благотворительные сборища в помощь”. Уважаемые друзья!!! Читаю ленту и офигеваю просто… что за собрания? Что за пресса? Какого черта вы вообще вплетаете меня в ваши социальные и информативные выбросы? Почему вы собираете такой ажиотаж вокруг моего задержания?», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Леглер, она получила наказание заслуженно. Отметим, что Яккассарайский районный суд вынес ей приговор по статьям 201 (нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций), 202 (создание условий для проведения несанкционированных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) и 202−1 (склонение к участию в деятельности незаконных негосударственных некоммерческих организаций, течений, сект). В результате девушка получила 10 суток административного ареста и штраф в 8,9 миллиона сумов.

«Да, я получила административку, и да, заслуженно. Нельзя так опрометчиво поддаваться истерии по поводу информации в фейсбуке. Я поддалась, как итог — понимание того, что по своей глупости, тупости и своему незнанию я заслуженно получила наказание. Говорят — дурак учится на своих ошибках, умный — на чужих. В конечном счете — будьте умнее на моем примере», — написала Леглер.