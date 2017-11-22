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19:26 (мск), источник: РБК

Путин, Эрдоган и Роухани договорились о будущем Сирии

В Сочи завершились трехсторонние переговоры президентов России, Турции и Ирана, на которых обсуждалось урегулирование политической ситуации в Сирии.

Источник: РИА "Новости"

Об итогах прошедшей беседы журналистов проинформировали Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Роухани. Прямую трансляцию брифинга вел телеканал «Россия 24».

Путин, в частности, рассказал, что проинформировал своих турецкого и иранского коллег о состоявшейся беседе с президентом Сирии Башаром Асадом.

Отметили высказанную сирийским руководством приверженность принципам мирного решения кризиса, готовность провести конституционную реформу и свободные подконтрольные ООН выборы.
Владимир Путин

По итогам трехсторонней встречи Путин, Эрдоган и Роухани согласовали совместное заявление. Как пояснил российский президент, суть заявления заключается в том, что успехи на полях боев в Сирии открывают новый этап на пути к урегулированию кризиса в этой стране. «Имею в виду реальную перспективу достижения долгосрочной, всеобъемлющей нормализации в Сирии, политического обустройства в постконфликтный период», — уточнил он.

Путин назвал прошедшие переговоры конструктивными. «Предметно обсудили основные аспекты сирийского урегулирования, договорились и впредь прилагать активные усилия для решения главной задачи — установления мира и стабильности в этой стране, сохранения ее суверенитета, единства и территориальной целостности», — сказал Путин.

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Президент Ирана Хасан Роухани добавил, что на встрече обсуждался вопрос формирования межсирийского конгресса национального диалога. Все три президента, по его словам, поддержали проведение конгресса в Сочи. Роухани добавил, что Иран, Турция и Россия призывают все страны оказывать содействие установлению мира в Сирии, в том числе созданию условий для возвращения сирийских беженцев на родину.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган со своей стороны сказал, что по итогам переговоров участники встречи сошлись на необходимости оказания поддержки для осуществления масштабного, свободного, справедливого политического процесса под руководством сирийского народа.

На встрече помимо самих лидеров России, Ирана и Турции присутствовали также главы министерств обороны и МИДов трех стран.

Перед началом встречи Путин заявил, что благодаря усилиям России, Ирана и Турции в борьбе с террористами в Сирии удалось предотвратить распад Арабской республики.

Как отметил российский лидер, после нанесения «решающего удара» появился «реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне» в Сирии.

Трехсторонней встрече в Сочи предшествовала личная встреча Путина с Асадом, которая состоялась также в Сочи в минувший понедельник. После состоявшейся встречи с сирийским лидеров президент России провел ряд телефонных переговоров с мировыми лидерами, включая президента США Дональда Трампа, в ходе которых проинформировал их о состоявшейся встрече с Асадом.

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