Глава МИД Украины прокомментировал «шпионский скандал» в Беларуси

«С Беларусью сначала грибная истерия, потом ягодная истерия, потом шпионская истерия, потом, какая-то экономическая. Кому-то выгодно построить логику касательно Украины, которая работает в Беларуси, что по определению тотальная глупость» — цитирует его «Интерфакс-Украина».