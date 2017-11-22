Глава МИД Украины прокомментировал «шпионский скандал» в Беларуси
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отозвался на задержание в Беларуси граждан Украины по обвинению в шпионаже.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отозвался на задержание в Беларуси граждан Украины по обвинению в шпионаже.
«С Беларусью сначала грибная истерия, потом ягодная истерия, потом шпионская истерия, потом,
По словам Павел Климкина, в рамках анализа данной ситуации необходимо принимать во внимание российские военные учения «Запад-2017», которые имели своей целью отработку наступательных операций.