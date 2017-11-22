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19:37 (мск), источник: Ежедневник.by

Глава МИД Украины прокомментировал «шпионский скандал» в Беларуси

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отозвался на задержание в Беларуси граждан Украины по обвинению в шпионаже.

Источник: Ежедневник.by

«С Беларусью сначала грибная истерия, потом ягодная истерия, потом шпионская истерия, потом, какая-то экономическая. Кому-то выгодно построить логику касательно Украины, которая работает в Беларуси, что по определению тотальная глупость» — цитирует его «Интерфакс-Украина».

По словам Павел Климкина, в рамках анализа данной ситуации необходимо принимать во внимание российские военные учения «Запад-2017», которые имели своей целью отработку наступательных операций.

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