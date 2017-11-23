На Урале министров назначат по итогам открытого конкурса
Министров регионального правительства в Свердловской области впервые назначат по результатам публичного конкурса.
Министров регионального правительства в Свердловской области впервые назначат по результатам публичного конкурса.
Испытания проходили претенденты на должности руководителей двух базисных министерств — экономики и территориального развития, а также инвестиций и развития. Борьба длилась больше месяца, результаты будут известны со дня на день: право окончательного выбора после собеседования с лидерами — за губернатором.
Публичный отбор высокопоставленных чиновников не однажды пытались внедрить в разных регионах страны, но до сих пор неудачно. Например, в марте прошлого года власти Югры объявили, что глава регионального департамента здравоохранения будет назначен с учетом
Но результат оказался неожиданным: пользователи соцсетей призвали поддержать
Сейчас идея открытого отбора управленцев идет из центра. 10 сентября во время встречи с вновь избранными губернаторами президент страны рекомендовал им формировать свои команды публично. Через месяц в Свердловской области объявили конкурс на две важные позиции.
— Эти должности были вакантны давно. Мы никак не могли подобрать кандидатуры, поэтому решили расширить круг соискателей и найти достойных путем открытого конкурса, — пояснил «РГ» первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
В администрации губернатора заверили: выборы честные, никакой имитации. Правила опубликованы на портале правительства.
То есть наличие опыта в экономической или финансовой сфере приветствовалось, но ограничений по стажу или опыту работы не было. В борьбу вступили 38 человек — депутаты, предприниматели, чиновники и преподаватели.
По итогам эксперимента в Югре эксперты задались неприятным вопросом: это были выборы профессионалов или аттракцион с имитацией народной поддержки?
— Идея сделать процесс кадрового отбора публичным востребована. Запрос на такие кадровые лифты существует, — прокомментировал массовость конкурса политолог Александр Белоусов.
Любопытно, что одновременно с уральцами рискнули экспериментировать подобным образом еще в одном российском регионе — Бурятии, где объявили конкурс на должности сразу пяти министров, правда, не экономического, а социального блока. Там в отборе участвовало 118 человек, то есть конкурс на Урале и в Забайкалье примерно одинаковый — в среднем 19−20 человек на место. Похожи и технологии отбора. Только в Бурятии предпочли сначала выслушать программы соискателей, а потом провести тестирование. На Урале наоборот, и на «министерском ЕГЭ», состоящем из 40 вопросов, провалилось большинство претендентов — одолели тест только шестеро.
В основном погорели предприниматели. Многие вылетевшие возмущались обилием юридических вопросов.
— Формулировки предлагаемых ответов отличались буквально парой слов. Если ты досконально не знаешь текст нормативного акта, выбрать правильный вариант не сможешь, — говорит один из соискателей Григорий Аптер.
Массовый отсев претендентов тут же породил слухи о «заказном» наборе вопросов — дескать, тесты изначально были рассчитаны на чиновников и «своих». «Десять лауреатов Нобелевской премии не пройдут ваш вводный тест! Если требуется проведение конкурсов на замещение должностей, в стране нужно организовать единый электронный портал и обнародовать перечень необходимых вопросов по профессии», — отмечали уральцы в соцсетях.
На самом деле практических рекомендаций сверху не было никаких, разве что уральцы изучили методики, используемые в столице при отборе по программам кадрового резерва.
Естественно, они были связаны с особенностями деятельности руководителей министерств, от которых помимо экономических знаний требуется ориентироваться в законодательстве РФ, региональных нормативных актах, программах развития Свердловской области.
Как утверждали преодолевшие первое испытание кандидаты, особых проблем с тестом у них не возникло.
— Я быстро его прошел, хотя к работе в министерстве не имею никакого отношения. Просто пишу диссертацию о развитии региональной экономики, — сообщил Семен Власов, заместитель директора одного из институтов.
Власов — единственный из претендентов, который захотел подробно раскрыть свою программу не только комиссии, но и местной прессе. Один из кандидатов после встречи с отборочной комиссией предпочел уйти
Впрочем, сдержанность кандидатов, возможно, связанна с их неуверенностью в победе. Кстати, в СМИ еще до защиты проектов называли двух наиболее вероятных лидеров гонки, у которых в правительстве якобы есть покровители. До тотализатора не дошло, но интрига сохраняется.