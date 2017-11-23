На Урале министров назначат по итогам открытого конкурса

Испытания проходили претенденты на должности руководителей двух базисных министерств — экономики и территориального развития, а также инвестиций и развития. Борьба длилась больше месяца, результаты будут известны со дня на день: право окончательного выбора после собеседования с лидерами — за губернатором.

Публичный отбор высокопоставленных чиновников не однажды пытались внедрить в разных регионах страны, но до сих пор неудачно. Например, в марте прошлого года власти Югры объявили, что глава регионального департамента здравоохранения будет назначен с учетом интернет-голосования жителей региона. Биографии и программы шести кандидатов разместили на сайте правительства.

Но результат оказался неожиданным: пользователи соцсетей призвали поддержать претендентов-земляков, независимо от предлагаемой программы. В итоге эксперты задались неприятным вопросом: это были выборы профессионалов или аттракцион с имитацией народной поддержки?

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Сейчас идея открытого отбора управленцев идет из центра. 10 сентября во время встречи с вновь избранными губернаторами президент страны рекомендовал им формировать свои команды публично. Через месяц в Свердловской области объявили конкурс на две важные позиции.

— Эти должности были вакантны давно. Мы никак не могли подобрать кандидатуры, поэтому решили расширить круг соискателей и найти достойных путем открытого конкурса, — пояснил «РГ» первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

В администрации губернатора заверили: выборы честные, никакой имитации. Правила опубликованы на портале правительства.

Стать кандидатом в министры мог гражданин РФ старше 30 лет, не имеющий судимости, получивший высшее образование и отвечающий «профессиональному профилю соответствующей управленческой должности».

То есть наличие опыта в экономической или финансовой сфере приветствовалось, но ограничений по стажу или опыту работы не было. В борьбу вступили 38 человек — депутаты, предприниматели, чиновники и преподаватели.

По итогам эксперимента в Югре эксперты задались неприятным вопросом: это были выборы профессионалов или аттракцион с имитацией народной поддержки?

— Идея сделать процесс кадрового отбора публичным востребована. Запрос на такие кадровые лифты существует, — прокомментировал массовость конкурса политолог Александр Белоусов.

Любопытно, что одновременно с уральцами рискнули экспериментировать подобным образом еще в одном российском регионе — Бурятии, где объявили конкурс на должности сразу пяти министров, правда, не экономического, а социального блока. Там в отборе участвовало 118 человек, то есть конкурс на Урале и в Забайкалье примерно одинаковый — в среднем 19−20 человек на место. Похожи и технологии отбора. Только в Бурятии предпочли сначала выслушать программы соискателей, а потом провести тестирование. На Урале наоборот, и на «министерском ЕГЭ», состоящем из 40 вопросов, провалилось большинство претендентов — одолели тест только шестеро.

В основном погорели предприниматели. Многие вылетевшие возмущались обилием юридических вопросов.

— Формулировки предлагаемых ответов отличались буквально парой слов. Если ты досконально не знаешь текст нормативного акта, выбрать правильный вариант не сможешь, — говорит один из соискателей Григорий Аптер.

Массовый отсев претендентов тут же породил слухи о «заказном» наборе вопросов — дескать, тесты изначально были рассчитаны на чиновников и «своих». «Десять лауреатов Нобелевской премии не пройдут ваш вводный тест! Если требуется проведение конкурсов на замещение должностей, в стране нужно организовать единый электронный портал и обнародовать перечень необходимых вопросов по профессии», — отмечали уральцы в соцсетях.

На самом деле практических рекомендаций сверху не было никаких, разве что уральцы изучили методики, используемые в столице при отборе по программам кадрового резерва.

Как пояснил замруководителя администрации губернатора Свердловской области Евгений Гурарий, вопросы для тестов разрабатывались в регионе.

Естественно, они были связаны с особенностями деятельности руководителей министерств, от которых помимо экономических знаний требуется ориентироваться в законодательстве РФ, региональных нормативных актах, программах развития Свердловской области.

Как утверждали преодолевшие первое испытание кандидаты, особых проблем с тестом у них не возникло.

— Я быстро его прошел, хотя к работе в министерстве не имею никакого отношения. Просто пишу диссертацию о развитии региональной экономики, — сообщил Семен Власов, заместитель директора одного из институтов.

Власов — единственный из претендентов, который захотел подробно раскрыть свою программу не только комиссии, но и местной прессе. Один из кандидатов после встречи с отборочной комиссией предпочел уйти по-английски, остальные четверо к журналистам вышли, но на вопросы отвечали сдержанно. К примеру, Александр Ковальчик сообщил, что «придумать нечто новое невозможно», и в защите своей концепции дальновидно сделал акцент на реализации программы «Пятилетка развития», предложенной губернатором области в период его предвыборной кампании. Другой кандидат — замминистра промышленности Виктория Казакова — напомнила, что в правительстве региона работает уже 13 лет и для нее участие в конкурсе — «определенный вызов, возможность применить накопленный опыт, работая на благо региона».