Собчак рассказала о проверке Генпрокуратуры из-за ее слов о Крыме

Источник: РИА "Новости"

Заявившая о намерении баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Генпрокуратура начала проверку в отношении ее высказывания по поводу Крыма. Об этом Собчак рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Уже есть проверка Генпрокуратуры, они расследуют мои высказывания по Крыму, это происходит, мы получили официальное письмо», — сообщила Собчак.

Она также допустила, что ее высказывание о Крыме ударило по ее электоральному рейтингу. «Я понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего высказывания по Крыму», — сказала она, добавив, что «пришла говорить правду и о том, что, мне кажется, важным».

Собчак официально озвучила свою позицию по Крыму 24 октября на своей первой пресс-конференции после объявления планов принять участие в президентской гонке. Тогда она сказал, что «с точки зрения международного права Крым — украинский».