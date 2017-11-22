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21:40 (мск), источник: РБК

Собчак рассказала о проверке Генпрокуратуры из-за ее слов о Крыме

Решившая баллотироваться в президенты Ксения Собчак рассказала, что Генпрокуратура проверяет ее высказывания о Крыме. Ранее Собчак заявила, что «Крым — украинский с точки зрения международного права».

Источник: РИА "Новости"

Заявившая о намерении баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Генпрокуратура начала проверку в отношении ее высказывания по поводу Крыма. Об этом Собчак рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Уже есть проверка Генпрокуратуры, они расследуют мои высказывания по Крыму, это происходит, мы получили официальное письмо», — сообщила Собчак.

Она также допустила, что ее высказывание о Крыме ударило по ее электоральному рейтингу. «Я понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего высказывания по Крыму», — сказала она, добавив, что «пришла говорить правду и о том, что, мне кажется, важным».

Собчак официально озвучила свою позицию по Крыму 24 октября на своей первой пресс-конференции после объявления планов принять участие в президентской гонке. Тогда она сказал, что «с точки зрения международного права Крым — украинский».

Несколькими днями позже Собчак предложила провести новый референдум в Крыму. Она заявила, что Россия «нарушила свои международные обязательства», а то, что происходило в Крыму в марте 2014 года, «нельзя назвать референдумом».

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25 октября© Ньюстюб
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