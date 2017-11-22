Путин отметил главные достижения астанинского процесса

«Они призвали членов международного сообщества оказать поддержку процессу деэскалации и стабилизации в Сирии, в том числе через направление дополнительных объемов помощи населению этой страны, содействие гуманитарному разминированию, сохранение исторического наследия, восстановление инфраструктуры жизнеобеспечения, включая социальные и экономические объекты», — говорится в документе.
Президент России отметил особую роль глав Турции и Ирана в астанинском процессе, без участия которых не было бы возможно политическое урегулирование межсирийского кризиса.
Хочу отметить особую роль президента Турции, президента Ирана, если бы не ваша позиция, астанинского процесса просто не было, не было бы прекращения боевых действий, не было бы прекращения огня, не было бы создания зон деэскалации.
В свою очередь Эрдоган поддержал главу России и подчеркнул вклад Астаны в межсирийское урегулирование.
«Эти астанинские встречи пошли на пользу всему региону, слава Аллаху! Достигнутый результат значителен», — сказал президент Турции на трехсторонней встрече.
Переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования проходят в Астане с января 2017 года. На сегодняшний день состоялись семь раундов встреч. В столице Казахстана было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.