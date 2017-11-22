Путин отметил главные достижения астанинского процесса

Источник: Sputniknews.kz

«Они призвали членов международного сообщества оказать поддержку процессу деэскалации и стабилизации в Сирии, в том числе через направление дополнительных объемов помощи населению этой страны, содействие гуманитарному разминированию, сохранение исторического наследия, восстановление инфраструктуры жизнеобеспечения, включая социальные и экономические объекты», — говорится в документе.

Президент России отметил особую роль глав Турции и Ирана в астанинском процессе, без участия которых не было бы возможно политическое урегулирование межсирийского кризиса.

Хочу отметить особую роль президента Турции, президента Ирана, если бы не ваша позиция, астанинского процесса просто не было, не было бы прекращения боевых действий, не было бы прекращения огня, не было бы создания зон деэскалации. Владимир Путин

В свою очередь Эрдоган поддержал главу России и подчеркнул вклад Астаны в межсирийское урегулирование.

«Эти астанинские встречи пошли на пользу всему региону, слава Аллаху! Достигнутый результат значителен», — сказал президент Турции на трехсторонней встрече.