РФ предоставит океанографическое судно для помощи в поиске аргентинской подлодки

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«В состоявшемся телефонном разговоре президент Российской Федерации Владимир Путин высказал президенту Аргентинской Республики Маурисио Макри слова поддержки в связи с ситуацией с пропавшей в Атлантическом океане подводной лодкой San Juan. С российской стороны предложено оказать соответствующую помощь в поисково-спасательных работах. Условлено поддерживать на этот счет контакты между министерствами обороны обеих стран», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Аргентиной.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой находятся 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. Согласно информации аргентинских ВМС, активный поиск субмарины начался вечером 16 ноября. На следующий день операция была расширена до поисково-спасательной.