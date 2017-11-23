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01:46 (мск), источник: ТАСС

РФ предоставит океанографическое судно для помощи в поиске аргентинской подлодки

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре высказал президенту Аргентины Маурисио Макри слова поддержки в связи с пропажей в Атлантическом океане подводной лодки San Juan и предложил помощь в поисково-спасательных работах. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Reuters

«В состоявшемся телефонном разговоре президент Российской Федерации Владимир Путин высказал президенту Аргентинской Республики Маурисио Макри слова поддержки в связи с ситуацией с пропавшей в Атлантическом океане подводной лодкой San Juan. С российской стороны предложено оказать соответствующую помощь в поисково-спасательных работах. Условлено поддерживать на этот счет контакты между министерствами обороны обеих стран», — говорится в сообщении.

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Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Аргентиной.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой находятся 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. Согласно информации аргентинских ВМС, активный поиск субмарины начался вечером 16 ноября. На следующий день операция была расширена до поисково-спасательной.

Как сообщал министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори, «разного вида помощь» в связи с пропажей подводной лодки Аргентине уже предоставили 12 стран: Германия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, США, Франция, Норвегия, Перу, Великобритания и Уругвай.

На борту пропавшей подлодки находилась первая женщина-подводник Аргентины
Во время загрузки произошла ошибка.
21 ноября© Ньюстюб
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