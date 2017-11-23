Совещание по проблемам дольщиков с участием Дмитрия Азарова длилось более 9 часов

Источник: Volga News

Мероприятие началось в три часа дня 22 ноября и завершилось около 0:20 уже 23 ноября.

Встреча по проблемам дольщиков в регионе впервые прошла в таком формате — в ней приняли участие инициативные группы более 50 проблемных объектов, представители силовых ведомств, руководители профильных министерств, органов исполнительной и законодательной власти, главы компаний-лидеров строительной отрасли, а также представители застройщиков, принявших на себя обязательства по удовлетворению прав обманутых дольщиков.

Дмитрий Азаров стал первым главой региона, извинившимся перед дольщиками за ситуацию, которая для многих из них не решается более 10 лет.

«Я приношу вам свои извинения за тех мошенников, которые были допущены и осуществляли преступные действия в сфере строительства», — сказал врио губернатора, добавив, что также извиняется за бездействие власти в предыдущие периоды и отсутствие должного контроля со стороны силовых ведомств.

Глава региона во время встречи выслушал всех желавших задать вопросы. По конкретным ситуациям он тут же задавал вопросы представителям минстроя, муниципалитетов и застройщикам, а также давал поручения, обозначая сроки на их выполнение. Одним из ключевых стало поручение минстрою в недельный срок «рассекретить» списки дольщиков по каждому объекту и опубликовать их на сайте ведомства.

По нескольким объектам Дмитрий Азаров пообещал инициативным группам провести отдельные встречи с его личным участием для выработки окончательных решений.

Дольщики же выражали благодарность за такой формат встречи: впервые тема обсуждалась в здании правительства области, а каждой проблеме уделили внимание.