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00:40 (мск), источник: Lenta.Ru

США признались в поставках Украине летального оружия

Американская компания AirTronic USA с 2016 года поставляет на Украину гранатометы PSRL, созданные на основе советских РПГ-7, сообщает украинский сайт «Голос Америки».

«Мы начали поставлять наш товар в Украину в прошлом году, мы продолжаем поставки по сей день. Детали, как и что мы делаем, я раскрыть не могу», — сказал глава компании Ричард Вендивер.

По информации издания, гранатометы AirTronic USA имеют ограниченную дальность попадания, потому США гарантируют, что PSRL будут использовать исключительно в оборонных целях. «Очевидно, PSRL — это система летального оружия. Но это оборонительное летальное оружие. Это не какие-то серьезные ракетные установки, у них дальность попадания только тысяча метров», — заявил бизнесмен.

Однако, по словам Вендивера, «если наступательные войска начнут пересекать границу, тогда, я думаю, украинские вооруженные силы могли бы использовать наши системы, чтобы остановить наступление».

По мнению бизнесмена, поставки PSRL не противоречат минским соглашениям. Посол Украины в США Валерий Чалый надеется, что в ближайшее время Соединенные Штаты начнут поставлять на Украину более мощное оружие.

В феврале 2015 года Россия, Франция, Германия и Украина подписали комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины, названный минскими соглашениями. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, проведение выборов в местные органы власти.

Законопроект, который предусматривает предоставление летального оружия Украине, принят американскими палатой представителей и сенатом. Окончательно документ должен быть утвержден президентом США Дональдом Трампом. Предполагаемая сумма поставок оружия украинской стороне оценивается в 50 миллионов долларов.

Киев надеется получить от США летальное оружие
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19 сентября© Ньюстюб
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