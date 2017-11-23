Вячеслав Шпорт объявил 2018-й Годом молодёжи Хабаровского края

Источник: Восток Медиа

Следующий год в Хабаровском крае станет годом молодёжи региона. Дата отчасти связана с юбилеем профильного органа в вертикали власти. Об этом заявил губернатор Вячеслав Шпорт в ходе итоговой встречи с делегатами субъекта на прошедшем в октябре в Сочи XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Глава региона собрал участников ВМФС-2017, чтобы поблагодарить за то, как они представили Хабаровский край на международном уровне. В то же время он ответил на вопросы молодёжи, касающиеся поддержки представленных в Сочи проектов, мотивации волонтёрского корпуса, развития сотрудничества в новым поколением.

«Та работа, которая была проделана, проекты, которые были представлены, приобретённые опыт и новые знакомства — всё пригодится в нашей общей работе по улучшению жизни жителей нашего края, Дальнего Востока и, естественно, всей России. Сегодня вы являетесь частью истории, и, войдя в неё сейчас, должны и дальше совершать исторические поступки», — сказал губернатор.