Молодые лидеры стран ШОС в 2018-м соберутся в Хабаровске
Губернатора края пригласили возглавить форум.
Губернатора края пригласили возглавить форум.
В следующем году в Хабаровске пройдёт очередной форум молодых лидеров стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества — прим. ред.). Об этом стало известно в ходе итоговой встречи губернатора края Вячеслава Шпорта с делегатами прошедшего в Сочи XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Главу региона пригласили встать во главе предстоящего события, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Информацию о предстоящем форуме озвучил председатель Хабаровской региональной организации Российского союза молодёжи Александр Тюрчев. Он рассказал, что во время ВФМС-2017 в Сочи проходил молодёжный форум стран БРИКС и ШОС, в котором участвовали молодые предприниматели, политики, общественные деятели
«По итогам работы этой площадки было предложено провести следующий форум молодых лидеров стран ШОС на Дальнем Востоке. Мы быстро подхватили эту идею и предложили сделать местом встречи Хабаровск. Эта идея была одобрена. Сейчас мы уже заручились поддержкой федеральных органов власти и иностранных организаций, с которыми мы сотрудничаем. Тематикой форума, над концепцией которого мы работаем, хотим определить развитие Дальнего Востока: “дальневосточные гектары”, режимы ТОСЭР и свободного порта — то, что интересно иностранцам», — сообщил Александр Тюрчев.
Он предложил правительству края войти в состав рабочей группы по проведению форума, а губернатору — возглавить её. Глава региона своё согласие дал, но попросил предупреждать о подобных предложениях заранее, чтобы они не становились полной неожиданностью. По словам Вячеслава Шпорта, форум окажет пользу региону привлечением внимания стран