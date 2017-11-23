Авиабилеты для дальневосточников подешевеют
Минвостокразвития России разрабатывает закон о введении до 2020 года нулевой налоговой ставки на добавленную стоимость для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток.
Минвостокразвития России разрабатывает закон о введении до 2020 года нулевой налоговой ставки на добавленную стоимость для авиакомпаний, летающих на Дальний Восток.
Об этом рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на
«Мы работаем над законопроектом по отмене, обнулению налога на добавленную стоимость на авиаперевозки на Дальний Восток и с Дальнего Востока. Это создает основу для доступности авиаперевозок, снижения цен на авиабилеты для жителей страны, которые летают на Дальний Восток или с Дальнего Востока в европейскую часть», — сообщил Александр Галушка.
Законопроектом предлагается применение ставки 0% по налогу на добавленную стоимость для организаций, оказывающих услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа. Сейчас услуги авиакомпаний облагаются НДС по ставке 10%, налог не платят только перевозчики, летающие в Крым и за границу. Освобождение от НДС позволит повысить рентабельность дальневосточных рейсов и увеличивать пассажиропоток ежегодно на 2−3%. Сейчас по некоторым маршрутам в дальневосточные города — не только низкая доходность рейсов, но и убыточность в низкий сезон.
Министр отметил, повышение транспортной доступности — один из важных вопросов для
«Важно, что авиаперевозки субсидируются, и молодые, и пожилые люди могут воспользоваться льготами. Отмечу получение президента страны по итогам заседания президиума Госсовета, в котором правительству России поручено в приоритетном порядке рассматривать вопросы увеличения субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке. Конечно, очень важное значение для доступности Дальнего Востока имеет плоский тариф, который установлен компанией “Аэрофлот”. Сегодня во Владивосток, Хабаровск,
В 2018 году правительство России должно обеспечить в приоритетном порядке из федерального бюджета средства на предоставление в течение всего года субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно.
Соответствующее поручение подписал президент России Владимир Путин по итогам прошедшего во Владивостоке президиума Государственного совета.