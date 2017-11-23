Власти США запланировали оставить войска в Сирии

Источник: AP 2017

По их словам, внезапный вывод американских войск из Сирии может помочь президенту Башару Асаду «завершить захват сирийской территории» и гарантировать ему «политическое выживание».

«Это исход, который станет победой для Ирана, ближайшего союзника (Сирии-ИФ)», — отмечают источники в американской власти, пожелавшие остаться анонимными.

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Чтобы его избежать, американские официальные лица планируют поддерживать военное присутствие на севере Сирии и учредить там новую местную власть, не зависимую от правительства Асада, сообщили они.

Представители власти США также заявили, что надеются использовать постоянное присутствие американских войск на севере Сирии для поддержи «Сирийских демократических сил» (SDF), чтобы заставить Асада пойти на уступки во время переговоров в Женеве под эгидой ООН.

Чиновники подчеркнули, что «постоянное военное присутствие США в Сирии необходимо для того, чтобы ликвидировать остатки «Исламского государства».