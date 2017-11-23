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04:50 (мск), источник: Интерфакс

Власти США запланировали оставить войска в Сирии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Американские власти планируют не выводить свои войска из Сирии после разгрома «Исламского государства» (запрещено в РФ) и учредить новую власть на севере страны, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: AP 2017

По их словам, внезапный вывод американских войск из Сирии может помочь президенту Башару Асаду «завершить захват сирийской территории» и гарантировать ему «политическое выживание».

«Это исход, который станет победой для Ирана, ближайшего союзника (Сирии-ИФ)», — отмечают источники в американской власти, пожелавшие остаться анонимными.

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Чтобы его избежать, американские официальные лица планируют поддерживать военное присутствие на севере Сирии и учредить там новую местную власть, не зависимую от правительства Асада, сообщили они.

Представители власти США также заявили, что надеются использовать постоянное присутствие американских войск на севере Сирии для поддержи «Сирийских демократических сил» (SDF), чтобы заставить Асада пойти на уступки во время переговоров в Женеве под эгидой ООН.

Чиновники подчеркнули, что «постоянное военное присутствие США в Сирии необходимо для того, чтобы ликвидировать остатки «Исламского государства».

«Помимо расширения своего присутствия в Сирии, администрация также стремится к новому взаимодействию с Россией», — пишет издание.

В истории Сирии начался новый этап
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22 ноября© Ньюстюб
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