Фадина оказалась землячкой бывшего губернатора
Новый мэр Омска Оксана Фадина закончила среднюю школу в Большеречье и уже тогда запомнилась учителям трудолюбием и усердием.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Новый мэр Омска Оксана Фадина закончила среднюю школу в Большеречье и уже тогда запомнилась учителям трудолюбием и усердием.
Учителя вспоминают школьницу Орксану Хлебкову как серьезного ребенка с хорошей успеваемостью. По словам ее классного руководителя Альвины Муромцевой, преподававшей химию, девочка прекрасно и с удовольствием училась, была целеустремленной и старательной, пишет «Комсомольская правда».
Даже на переменках будущий мэр Омска не тратила время попусту и часто вязала
Хорошо запомнил Оксану Фадину в детстве и директор школы Анатолий Куликов. По его словам, она была ярким ребенком — у всех на виду.