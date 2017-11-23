Фадина оказалась землячкой бывшего губернатора

Учителя вспоминают школьницу Орксану Хлебкову как серьезного ребенка с хорошей успеваемостью. По словам ее классного руководителя Альвины Муромцевой, преподававшей химию, девочка прекрасно и с удовольствием училась, была целеустремленной и старательной, пишет «Комсомольская правда».

Даже на переменках будущий мэр Омска не тратила время попусту и часто вязала что-нибудь вместе со своей подружкой. Кроме обычной школы Оксана Хлебкова ходила еще и в музыкальную, где играла на аккордеоне.