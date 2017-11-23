В Крыму отметили сигналы Запада о готовности признать регион российским

Источник: РИА "Новости"

Севастопольский раввин был официально представлен на Всемирном еврейском конгрессе в Нью-Йорке как «Раввин Биньямин Вольф. Севастополь, Россия». По словам Вольфа, если такая авторитетная организация признала Крым и Севастополь российскими, «то и за остальными влиятельными структурами в скором будущем дело не станет». Как он отметил, ни у кого из американских чиновников не вызвало удивления, что на его пропуске написано «Sevastopol, Russia».

«Я не сомневался в том, что в этом мраке оголтелой, антироссийской пропаганды будут вспыхивать маяки объективного мнения, и один из этих ярких сигналов пошел в Нью-Йорке на Всемирном еврейском конгрессе. Когда политики не желают видеть очевидное, лидеры национальных и религиозных общин, независимо от конфессий, фактически заставляют их не отворачиваться, а принимать жизненные реалии: Крым и Севастополь — это Россия» Белик

По его словам, ситуация с севастопольским раввином четко объясняет всему мировому сообществу, что Крым — это российский регион.