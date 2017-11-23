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09:49 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму отметили сигналы Запада о готовности признать регион российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Сигналы в части неминуемого признания российского статуса Крыма все отчетливее исходят из западных стран, заявил депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик.

Источник: РИА "Новости"

Севастопольский раввин был официально представлен на Всемирном еврейском конгрессе в Нью-Йорке как «Раввин Биньямин Вольф. Севастополь, Россия». По словам Вольфа, если такая авторитетная организация признала Крым и Севастополь российскими, «то и за остальными влиятельными структурами в скором будущем дело не станет». Как он отметил, ни у кого из американских чиновников не вызвало удивления, что на его пропуске написано «Sevastopol, Russia».

«Я не сомневался в том, что в этом мраке оголтелой, антироссийской пропаганды будут вспыхивать маяки объективного мнения, и один из этих ярких сигналов пошел в Нью-Йорке на Всемирном еврейском конгрессе. Когда политики не желают видеть очевидное, лидеры национальных и религиозных общин, независимо от конфессий, фактически заставляют их не отворачиваться, а принимать жизненные реалии: Крым и Севастополь — это Россия»
Белик

По его словам, ситуация с севастопольским раввином четко объясняет всему мировому сообществу, что Крым — это российский регион.

«Об этом уже открыто говорят за океаном, сколько бы себя не били кулаком в грудь западные деятели. Уверен, что каждый из участников конгресса унесет с собой на родину маленькую частичку справедливости, которая должна восторжествовать в ближайшем будущем в отношении Крыма», — сказал депутат.

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