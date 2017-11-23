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09:50 (мск), источник: Podrobno.uz

Президент Кыргызстана наградил Шавката Мирзиёева орденом «Данакер»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом «Данакер», сообщается на сайте главы кыргызского государства.

Источник: Podrobno.uz

Шавкат Мирзиёев награжден орденом «Данакер» за огромный личный вклад в установление стратегического партнерства и укрепление традиционной дружбы и добрососедства между двумя странами, отмечается в сообщении.

Орденом «Данакер» награждаются за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами, за особо плодотворную работу по сохранению межнационального согласия, заслуги в развитии науки, сближении и взаимообогащении национальных культур.

Высокой награды удостаивались лидеры и крупные государственные и общественные деятели разных стран. Орден учрежден в 1999 году.

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