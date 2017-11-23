Президент Кыргызстана наградил Шавката Мирзиёева орденом «Данакер»

Источник: Podrobno.uz

Шавкат Мирзиёев награжден орденом «Данакер» за огромный личный вклад в установление стратегического партнерства и укрепление традиционной дружбы и добрососедства между двумя странами, отмечается в сообщении.

Орденом «Данакер» награждаются за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами, за особо плодотворную работу по сохранению межнационального согласия, заслуги в развитии науки, сближении и взаимообогащении национальных культур.