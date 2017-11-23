В Узбекистане вводятся новые виды паспортов
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало образец спортивного паспорта и положение о нем.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало образец спортивного паспорта и положение о нем.
Спортивный паспорт будет документом единого образца, удостоверяющим принадлежность спортсмена к
Спортивный паспорт будет выдаваться спортсменам, имеющим спортивный разряд не ниже второго юношеского, на постоянной основе занимающимся соответствующим видом спорта и участвующим в спортивных соревнованиях.
Спортивный паспорт применяется в следующих случаях:
Министерстве юстиции Узбекистана зарегистрировало образец спортивного паспорта и положение о нем.