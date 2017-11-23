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12:49 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане вводятся новые виды паспортов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало образец спортивного паспорта и положение о нем.

Источник: Reuters

Спортивный паспорт будет документом единого образца, удостоверяющим принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации и его спортивную квалификацию. В стране появятся два вида спортивных паспортов: в форме книжки и в пластиковой форме.

Спортивный паспорт будет выдаваться спортсменам, имеющим спортивный разряд не ниже второго юношеского, на постоянной основе занимающимся соответствующим видом спорта и участвующим в спортивных соревнованиях.

Спортивный паспорт применяется в следующих случаях:

  • при переходе спортсмена из одной физкультурно-спортивной организации в другую;
  • при регистрации спортсмена для участия в спортивных соревнованиях; при прохождении спортсменом медицинских освидетельствований;
  • при выполнении спортсменами норм и требований, необходимых для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов;
  • в других случаях, определенных законодательством.

Министерстве юстиции Узбекистана зарегистрировало образец спортивного паспорта и положение о нем.

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