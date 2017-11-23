Мирзиёев рассказал, как будет меняться бизнес в Узбекистане

Источник: Podrobno.uz

«Всего за год наша страна поднялась на 13 позиций в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Мы поставили перед собой амбициозную и вполне достижимую цель — вывести Узбекистан к 2025 году в двадцатку лидеров в данном рейтинге», — отметил глава Узбекистана.

Как отмечал раннее председатель Государственного комитета по инвестициям Азим Ахмедходжаев, для этого республика должна прежде всего доработать инвестиционную политику. Особое значение в этом направлении будет иметь разрабатываемая концепция Инвестиционного кодекса.

По словам главы государства, в Узбекистане на системной основе работают над снижением налоговой нагрузки для субъектов малого бизнеса и предпринимателей, а также иностранных инвесторов.

Шавкат Мирзиёев сообщил корейским предпринимателям, что в целях защиты интересов и создания благоприятных условий для бизнеса запрещены все виды внеплановых проверок и резко ограничены полномочия контролирующих органов. Создан институт Омбудсмена по защите прав предпринимателей.