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12:50 (мск), источник: Podrobno.uz

Мирзиёев рассказал, как будет меняться бизнес в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Выступая на узбекско-корейском бизнес-форуме в Сеуле, президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что Узбекистан вошел в десятку стран-лидеров по динамике улучшения делового климата.

Источник: Podrobno.uz

«Всего за год наша страна поднялась на 13 позиций в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Мы поставили перед собой амбициозную и вполне достижимую цель — вывести Узбекистан к 2025 году в двадцатку лидеров в данном рейтинге», — отметил глава Узбекистана.

Как отмечал раннее председатель Государственного комитета по инвестициям Азим Ахмедходжаев, для этого республика должна прежде всего доработать инвестиционную политику. Особое значение в этом направлении будет иметь разрабатываемая концепция Инвестиционного кодекса.

По словам главы государства, в Узбекистане на системной основе работают над снижением налоговой нагрузки для субъектов малого бизнеса и предпринимателей, а также иностранных инвесторов.

Шавкат Мирзиёев сообщил корейским предпринимателям, что в целях защиты интересов и создания благоприятных условий для бизнеса запрещены все виды внеплановых проверок и резко ограничены полномочия контролирующих органов. Создан институт Омбудсмена по защите прав предпринимателей.

«Особо отмечу, что это лишь малая часть реализуемого нами нового курса структурных реформ, которые сегодня поддерживаются Международным валютном фондом, Всемирным банком, Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития, и многими другими международными структурами», — отметил Мирзиёев.

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