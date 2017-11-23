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15:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Алиханов рассказал о своей главной амбиции на посту губернатора Калининградской области

Главная амбиция губернатора Калининградской области — сделать максимально возможное на том посту, который он сейчас занимает. Об этом Антон Алиханов заявил в ходе онлайн-интервью на сайте «Газета.Ru».

Источник: Комсомольская правда

— Вы знаете, я всегда свою работу строил исходя из принципа, что нужно просто хорошо делать то дело, которым ты занимаешься. Поэтому, если вы меня спрашиваете о том, вижу ли, кем я буду через два или три года, то, конечно, нет. Сейчас я просто являюсь членом команды Калининградской области. И я должен выполнять вот эту работу хорошо. Пока мне хочется сделать максимально возможное на том посту, который я сейчас занимаю. Это моя главная амбиция, — ответил глава региона на вопрос читателя, есть ли у него какие-то амбиции на федеральном уровне.

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