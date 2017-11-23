Алиханов: Я периодически докладываю Зиничеву о состоянии дел в области
Об отношениях с бывшим врио главы Калининградской области губернатор Антон Алиханов рассказал во время
Об отношениях с бывшим врио главы Калининградской области губернатор Антон Алиханов рассказал во время
— Мы с ним познакомились за несколько месяцев до этого, до того, как я переехал в Калининград, — сказал Антон Алиханов. — Евгений Николаевич тогда возглавлял уже УФСБ. Мы с ним активно взаимодействовали… Он очень много процессов запустил по обелению этого рынка, декриминализации этой отрасли и в принципе, Калининградской области. Говорить о том, что был
Напомним, Евгений Зиничев исполнял обязанности губернатора Калининградской области с 28 июля по 6 октября 2016 года.