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15:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Алиханов: Я периодически докладываю Зиничеву о состоянии дел в области

Об отношениях с бывшим врио главы Калининградской области губернатор Антон Алиханов рассказал во время онлайн-конференции на портале Газета.Ru.

Источник: Комсомольская правда

— Мы с ним познакомились за несколько месяцев до этого, до того, как я переехал в Калининград, — сказал Антон Алиханов. — Евгений Николаевич тогда возглавлял уже УФСБ. Мы с ним активно взаимодействовали… Он очень много процессов запустил по обелению этого рынка, декриминализации этой отрасли и в принципе, Калининградской области. Говорить о том, что был какой-то замысел, некая подготовка под мой приход не приходится. Мы с Евгением Николаевичем продолжаем общаться. Периодически докладываю ему о состоянии дел. Мы с ним встречаемся в Москве, я периодически захожу к нему, рассказываю ему, как у нас обстоят дела. Он помогает советом. Мне очень приятно его внимание к проблемам области, я отношусь к нему с большим уважением.

Напомним, Евгений Зиничев исполнял обязанности губернатора Калининградской области с 28 июля по 6 октября 2016 года.

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