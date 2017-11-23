Алиханов: Я периодически докладываю Зиничеву о состоянии дел в области

— Мы с ним познакомились за несколько месяцев до этого, до того, как я переехал в Калининград, — сказал Антон Алиханов. — Евгений Николаевич тогда возглавлял уже УФСБ. Мы с ним активно взаимодействовали… Он очень много процессов запустил по обелению этого рынка, декриминализации этой отрасли и в принципе, Калининградской области. Говорить о том, что был какой-то замысел, некая подготовка под мой приход не приходится. Мы с Евгением Николаевичем продолжаем общаться. Периодически докладываю ему о состоянии дел. Мы с ним встречаемся в Москве, я периодически захожу к нему, рассказываю ему, как у нас обстоят дела. Он помогает советом. Мне очень приятно его внимание к проблемам области, я отношусь к нему с большим уважением.