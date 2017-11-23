Изменились правила выдачи документов для жителей Приднестровья

Источник: Actualitati.md

В частности, нововведения призваны решить ряд проблем по выдаче документов, с которыми сталкиваются жители Приднестровья.

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Депутат от ПСРМ Владимир Цуркан отметил, что посредством предложенного законопроекта Управление гражданского состояния получит право подтверждать правоспособность, дееспособность, индивидуальные данные, а также семейное положение жителей Приднестровья.

Впоследствии эти документы люди смогут предоставлять по необходимости в соответствующие инстанции. Понятно, что Управление гражданского состояния, основываясь на предложенном законопроекте, сможет разработать регламент, для внедрения механизмов по проверке и подтверждении выданных документов, — пояснил Владимир Цуркан.

Депутат от либеральной партии Боцан Роман высказался скептически по поводу законопроекта, заявив, что на территориях Приднестровья существует факт фальсифицирования документов, а признание приднестровских властей недопустимо.