Координационный совет по импортозамещению создан в Нижегородской области

В четверг, 24 ноября 2017 года, в Нижегородском кремле состоится первое заседание координационного совета по импортозамещению. В нем примет участие и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. Об этом «КП» — НН сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.