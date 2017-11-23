Координационный совет по импортозамещению создан в Нижегородской области
Первое заседание совета намечено на 24 ноября 2017.
Первое заседание совета намечено на 24 ноября 2017.
В четверг, 24 ноября 2017 года, в Нижегородском кремле состоится первое заседание координационного совета по импортозамещению. В нем примет участие и.о.
— Координационный совет по импортозамещению Нижегородской области — это коллегиальный совещательный орган, обеспечивающий взаимодействие органов исполнительной власти, местного самоуправления муниципальных районов и городских округов и подведомственных им госорганизаций для реализации госполитики в сфере импортозамещения, развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных, ресурсодобывающих предприятий Нижегородской области, обеспечения снижения зависимости отраслей народного хозяйства от импорта, — пояснили в правительстве.
Напомним, по поручению главы региона Глеба Никитина правительство области утвердило дорожную карту повышения конкурентоспособности производственных предприятий региона.