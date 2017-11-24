Главы Кореи и Узбекистана подписали более 60 документов

Также главы государств подписали Меморандум о сотрудничестве между Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана и Министерством управления человеческими ресурсами Республики Корея, Меморандум о сотрудничестве между министерствами юстиции двух стран, Соглашение о сотрудничестве по внедрению в Узбекистане Национальной платформы электронной торговли между Министерством внешней торговли Узбекистана и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, Межправительственный меморандум о сотрудничестве по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию, Программу сотрудничества на 2018−2020 годы между министерствами иностранных дел двух стран, Меморандум о взаимопонимании по Программе обмена знаниями между Министерством экономики Республики Узбекистан и Министерством стратегии и финансов Республики Корея, Межправительственное рамочное соглашение по кредитам Фонда экономического развития и сотрудничества на 2018−2020 годы и Соглашение о финансовом сотрудничестве между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и Экспортно-импортным банком Южной Кореи.