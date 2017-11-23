Богатейший депутат Госдумы решил пожаловаться на претензии прокуратуры генпрокурору

«Я сегодня направляю запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки, чтобы проверили (запрос), и указываю на те ошибки, которые чиновники допустили при его подготовке», — сказал Палкин «Интерфаксу» в четверг. Он считает, что в случае обнаружения ошибок Генпрокуратура может отозвать свой ранее направленный в Думу запрос.

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Ранее Палкин заявил «Интерфаксу», что претензии Генпрокуратуры, обратившейся в думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, не обоснованы.

«Наша областная (Архангельской области — ИФ) прокуратура накатала “телегу” на меня в том плане, что “может быть конфликт интересов” в лоббировании интересов аффилированных и ранее мне принадлежащих предприятий и прочих определенных структур», — сказал Палкин агентству.

Депутат считает, что интерес к нему со стороны прокуратуры Архангельской области спровоцирован тем, что он в свою очередь, пользуясь статусом депутата, на депутатских бланках делает запросы в отношении администрации и налоговой инспекции этой области.