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00:45 (мск), источник: Sputnik

Образцовое партнерство: дипотношениям Узбекистана и Казахстана 25 лет

Президенты двух стран обменялись поздравительными посланиями.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между странами, сообщила пресс-службы главы республики.

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Назарбаев в послании отметил, что за короткий по историческим меркам период сотрудничество между двумя странами достигло значимых результатов.

«В настоящее время Казахстан и Узбекистан, демонстрируя образцовую модель двустороннего и многостороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, формируют прочную основу, гарантирующую дальнейшее развитие всего региона Центральной Азии. Большой вклад в углубление сотрудничества между нашими странами внесли Ваш визит в Астану и мой визит в Ташкент в текущем году. Их итоги, существенно расширив горизонты наших отношений, определили новые приоритеты в нашей повестке дня», — говорится в послании.

Глава Казахстана уверен, что плодотворное стратегическое партнерство между странами продолжит динамично развиваться.

В послании Шавката Мирзиёева отмечается, что установление дипотношений заложило прочный фундамент для укрепления дружбы и добрососедства на основе положений договоров о Вечной дружбе и Стратегическом партнерстве.

«Состоявшиеся в этом году плодотворные встречи и переговоры на высшем уровне позволили вывести узбекско-казахстанские отношения на совершенно новый качественный уровень, наполнив их конкретным практическим содержанием. Достигнутый современный уровень успешного и продуктивного взаимодействия в полной мере отвечает интересам братских народов Узбекистана и Казахстана, способствует обеспечению стабильности и прогрессу во всем регионе Центральной Азии», — говорится в документе.

Глава Узбекистана подчеркнул намерение расширять и углублять всестороннее взаимодействие, в том числе в рамках международных и региональных организаций.

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