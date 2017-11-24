Образцовое партнерство: дипотношениям Узбекистана и Казахстана 25 лет
Президенты двух стран обменялись поздравительными посланиями.
Президенты двух стран обменялись поздравительными посланиями.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между странами, сообщила
Назарбаев в послании отметил, что за короткий по историческим меркам период сотрудничество между двумя странами достигло значимых результатов.
«В настоящее время Казахстан и Узбекистан, демонстрируя образцовую модель двустороннего и многостороннего взаимодействия в политической,
Глава Казахстана уверен, что плодотворное стратегическое партнерство между странами продолжит динамично развиваться.
В послании Шавката Мирзиёева отмечается, что установление дипотношений заложило прочный фундамент для укрепления дружбы и добрососедства на основе положений договоров о Вечной дружбе и Стратегическом партнерстве.
«Состоявшиеся в этом году плодотворные встречи и переговоры на высшем уровне позволили вывести
Глава Узбекистана подчеркнул намерение расширять и углублять всестороннее взаимодействие, в том числе в рамках международных и региональных организаций.