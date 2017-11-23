Группировка российских войск в Сирии будет существенно сокращена
СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Группировка российских войск в Сирии будет существенно сокращена. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Группировка российских войск в Сирии будет существенно сокращена. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Видимо да, по завершении выполнения военных задач, их осталось совсем немного, конечно, будет принято решение главнокомандующим и группировка будет сокращена», — сказал он.
Отвечая на вопрос, насколько существенно будет сокращение, Герасимов заметил, что придется «посмотреть по обстановке».
«Но, видимо, существенно: будут оставлены центр примирения, наши базы две военные и ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось», — заключил Герасимов.