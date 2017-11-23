В Минобороны РФ рассказали о разработке гиперзвукового оружия

«Гиперзвуковые технологии — это уже реалии сегодняшнего дня, поэтому ничего такого особенного, что в ближайшие десятилетия подобное оружие может появиться, в этом ничего особенного нет. И мы так же, как и ведущие страны, ведем разработки в этом направлении», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, на серии совещаний в Сочи на текущей неделе обсуждался вопрос проекта ГПВ — основного документа, в соответствии с которым идет оснащение Вооруженных сил и развитие всех Вооруженных сил на десятилетнем периоде.

«Это был основной вопрос, которому был посвящен первый день наших совместных с промышленностью совещаний под руководством верховного главнокомандующего. Поэтому рассматривались основные приоритеты развития систем вооружения. Если вас интересует, в том числе, вопросы создания гиперзвукового оружия», — заявил Борисов.