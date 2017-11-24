Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Андрей Малахов выбрал имя для сына
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
«Почему я родила ребенка от своего насильника»Кэтрин решила оставить ребенка, но самым трудным для нее оказалось смотреть своему сыну в глаза
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Ситуация в Донбассе близка к «точке невозврата» - ДНР
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
8День благодарения
8Скончался Михаил Задорнов
00:57 (мск), источник: Ведомости

Соперником Владимира Путина на выборах может стать представитель бизнеса

В администрации президента обсуждается вопрос об участии в президентских выборах представителя бизнеса и либерального кандидата, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Кремлю.

Источник: Reuters

Еще один собеседник, близкий к Кремлю, от прямого ответа на вопрос о появлении среди кандидатов новых либералов уклонился, пообещав лишь, что в президентской кампании «будут еще сюрпризы». Решение о необходимости такого кандидата будет приниматься исходя из конкретных обстоятельств, говорит один из собеседников «Ведомостей».

Читайте также
Жириновский в шестой раз примет участие в выборах президента России

«Например, от кого пойдет на выборы президент — от партии или самовыдвиженцем — и т. д. Хотя окончательное решение уже есть, но все это замкнуто на [первом замглавы администрации президента Сергее] Кириенко. Система в Кремле сейчас работает так, как будто в темной комнате стоит слон: один человек держит его за хобот, второй за ногу, третий за ухо. Каждый может ощупать свою часть, но понять, что в целом происходит, нельзя».

Первым среди либералов в феврале 2016 г. о намерении участвовать в выборах объявил основатель «Яблока» Григорий Явлинский. В декабре 2016 г., через месяц после отмены приговора по делу «Кировлеса», свою кампанию развернул оппозиционер Алексей Навальный, однако в феврале 2017 г. после повторного приговора он, как осужденный по тяжкой статье, снова потерял право избираться. В октябре о желании пойти на выборы в роли «кандидата против всех» заявила телеведущая Ксения Собчак.

Часть старой либеральной гвардии недовольна низкой интеллектуальной составляющей кампании Собчак и хотела бы проголосовать за кандидата, имеющего более высокие позиции в этой среде, считает политолог Алексей Чеснаков.

По словам человека, близкого к администрации президента, в качестве одного из вариантов «может рассматриваться вполне серьезно» выдвижение экс-министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок (ЦСР) и Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. Этот вопрос обсуждался и в ЦСР, говорил ранее «Ведомостям» собеседник в центре.

Читайте также
В Кремле задумались о переносе президентского послания на 2018 год

Однако сотрудник администрации президента говорит, что ничего не знает о возможном выдвижении Кудрина. Не подтверждают этого и два собеседника, близких к администрации. Один из них уточнил, что такое предложение обсуждалось осенью 2016 г., когда эксперты предлагали свои варианты для президентских выборов, но не было принято. Представитель Кудрина Павел Кузнецов говорит, что вопрос о выдвижении экс-министра не рассматривался ни в КГИ, ни в ЦСР. Ранее «Ведомости» писали, что Кудрин принимает участие в неформальном избирательном штабе Владимира Путина.

Кроме крупных партий кандидатов выдвинут малые, в частности будет «нормальный кандидат» от защищающей интересы бизнеса Партии роста (набрала 1,29% голосов на последних выборах в Госдуму), знает человек, близкий к Кремлю. Партийная дискуссия по поводу кандидата в президенты еще не окончена, сообщил «Ведомостям» председатель Партии роста бизнес-омбудсмен Борис Титов: «Мы будем обсуждать различные варианты, и все это решится в ближайшие дни».

У населения нет потребности в либеральном кандидате, но у продвинутых групп граждан есть потребность в кандидате от бизнеса, говорит социолог «Левада-центра» Денис Волков. По его словам, «Левада-центр» недавно проводил исследование среди предпринимателей, которые сетовали, что «правительство произносит правильные слова, но ничего из этого не происходит».

Читайте также
«Я женщина трудной судьбы». Ксения Собчак — о своих отношениях с политикой, экономической программе, деньгах, диктатуре, Навальном, Гордон и Яшине

Спроса на либерального кандидата или кандидата от бизнеса в России не ощущается, говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Небольшая часть избирателей считает, что либеральный кандидат нужен». Кандидат от бизнеса востребован в условиях сильного кризиса, когда за него «хватаются как за соломинку», но это в основном бизнесмены-популисты, отмечает социолог: «Исходя из социального запроса, такой кандидат сейчас не нужен. Однако социальный запрос — важный фактор, но не единственный. Если планируются радикальные экономические реформы после выборов, то такой кандидат был бы полезен, чтобы убеждать избирателей, что нужны решительные перемены в экономике».

Кандидат от бизнеса нужен для расширения повестки кампании и оживления перечня участников, считает политолог Александр Пожалов: «Он усилит повестку, важную для делового сообщества, — налоговые преференции для бизнеса, сокращение проверок, реформа административной и судебной системы. Кандидату от власти не так удобно говорить об этом, поскольку это может звучать как признание собственных недоработок или как критика правительства, но он вполне может откликнуться на эту повестку, озвученную другим». К тому же кандидат из сферы бизнеса не будет акцентироваться на политических вопросах — принадлежности Крыма, отношениях с Западом, проблемах свободы слова, уверен Пожалов, а вот либеральный кандидат прежде всего будет критиковать режим, что уже делают Собчак, Навальный, Явлинский.

В 2012 г. баллотировавшийся в президенты миллиардер Михаил Прохоров смог объединить либеральную повестку в политике и экономические вопросы, напоминает эксперт: «Но тогда были другие внешние условия: не было такого водораздела по вопросу отношений с Западом, а выборы проходили на фоне массовых протестов и грубого отсечения Прохорова от выборов в Госдуму».

Читайте также
Ксения Собчак: «Меня пытаются задушить в кремлевских объятиях»

Кандидат-либерал нужен для репутации выборов, и внутренней, и внешней: представитель либерального спектра — одна из фундаментальных вещей, говорит политолог Александр Кынев. Его наличие крайне важно с точки зрения трендов на будущее — значительная часть политической элиты хотела бы, чтобы этот голос был публично обозначен и учитывался при формировании повестки нового президентского срока, полагает эксперт.

«Слишком скучный сценарий унылых выборов снижает доверие в обществе и негативно работает на общий имидж». Собчак же в качестве такого кандидата — неудачный выбор, так как среди продвинутого городского избирателя, который считается оппозиционным, ее репутация довольно неоднозначна, добавляет Кынев: «Не думаю, что это может быть хоть как-то сопоставимо с Прохоровым».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Forbes отказался от рейтинга самых дорогих топ-менеджеров России
Ограниченный иммунитет Сулеймана Керимова
«Зенит» одержал победу в домашнем матче Лиги Европы
После перестрелки в Дагестане задержали шесть человек
В районе исчезновения аргентинской подлодки прогремел взрыв
СМИ узнали детали показаний Сечина по делу Улюкаева
Богатейший депутат пожалуется на претензии прокуратуры
Российским лыжникам разрешили выступать в Кубке мира
Спорт
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти «Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь