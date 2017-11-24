Директор «Ростелекома» и врио губернатора обсудили развитие связи в Красноярском крае

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Одной из важных тем встречи стало развитие инфраструктуры связи региона. В 2017 году «Ростелеком» начал подключать к своей оптической сети лечебно-профилактические учреждения на территории Красноярского края согласно поручению Владимира Путина о масштабной интернетизации российских больниц и поликлиник. На сегодняшний день подключено 10 больниц и поликлиник в Ачинском, Минусинском, Каратузском, Краснотуранском и Курагинском районах. До конца года их количество планируется увеличить до 15.

На территории Красноярского края продолжается реализация проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), который предполагает прокладку волоконно-оптических линий связи до малых сел с численностью населения от 250 до 500 человек и обеспечение скорости доступа не менее 10 Мбит/с. На сегодняшний момент в рамках проекта обеспечено интернетом 96 населенных пунктов в 23 районах края.

Развитие сети в ходе строительства позволило компании обеспечить широкополосным интернет-доступом населенные пункты, не включенные в периметр проекта УЦН. До конца текущего года в Красноярском крае в рамках проекта по устранению цифрового неравенства планируется проложить волоконно-оптические линии связи еще в 13 населенных пунктах.

Как отметил директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев, в качестве одного из приоритетных для компании направлений деятельности остается охват новых территорий качественной сетевой инфраструктурой, но при этом огромное внимание уделяется внедрению интеллектуальных цифровых сервисов.