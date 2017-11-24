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06:31 (мск), источник: Newslab.ru

Директор «Ростелекома» и врио губернатора обсудили развитие связи в Красноярском крае

Директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев встретился с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом. Участники встречи наметили векторы дальнейшего сотрудничества для внедрения на территории региона цифровых решений и обсудили телекоммуникационные проекты, реализуемые в Красноярском крае.

Источник: Reuters

Одной из важных тем встречи стало развитие инфраструктуры связи региона. В 2017 году «Ростелеком» начал подключать к своей оптической сети лечебно-профилактические учреждения на территории Красноярского края согласно поручению Владимира Путина о масштабной интернетизации российских больниц и поликлиник. На сегодняшний день подключено 10 больниц и поликлиник в Ачинском, Минусинском, Каратузском, Краснотуранском и Курагинском районах. До конца года их количество планируется увеличить до 15.

На территории Красноярского края продолжается реализация проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), который предполагает прокладку волоконно-оптических линий связи до малых сел с численностью населения от 250 до 500 человек и обеспечение скорости доступа не менее 10 Мбит/с. На сегодняшний момент в рамках проекта обеспечено интернетом 96 населенных пунктов в 23 районах края.

Развитие сети в ходе строительства позволило компании обеспечить широкополосным интернет-доступом населенные пункты, не включенные в периметр проекта УЦН. До конца текущего года в Красноярском крае в рамках проекта по устранению цифрового неравенства планируется проложить волоконно-оптические линии связи еще в 13 населенных пунктах.

Как отметил директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Кубарев, в качестве одного из приоритетных для компании направлений деятельности остается охват новых территорий качественной сетевой инфраструктурой, но при этом огромное внимание уделяется внедрению интеллектуальных цифровых сервисов.

Александр Усс подчеркнул значимость сотрудничества правительства региона с компанией. «Мы понимаем масштаб возможностей “Ростелекома” и настроены не только на поддержание, но и на расширение взаимодействия», — отметил врио губернатора.

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