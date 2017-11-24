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06:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Центр поддержки корейских инвесторов открылся во Владивостоке

Он создан в рамках меморандума, подписанного в ходе третьего ВЭФ.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток, 24 ноября, PrimaMedia.

Центр поддержки корейских инвесторов на Дальнем Востоке открылся во Владивостоке сегодня, 24 ноября. Он создан в рамках меморандума, подписанного в ходе III Восточного экономического форума. В церемонии открытия Центра принял участие первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко. Он отметил, что Республика Корея уже много лет является надежным партнером Приморья, в том числе, в сфере инвестиций, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«У нас есть большие перспективы и планы по продолжению сотрудничества», — подчеркнул первый вице-губернатор. По его мнению, открытие Центра поможет воплощению этих планов в жизнь.

Президент Корейского агентства по развитию торговли КОТРА Ким Джэ Хонг отметил, что сотрудничество между Россией и Республикой Корея активно развивается.

«Мы работаем в интересах 33 компаний, имеющих интерес к инвестированию или уже инвестирующих в совместные проекты», — заявил Ким Джэ Хонг.

Как сообщили в департаменте международного сотрудничества и туризма Приморского края, Центр создан на базе офиса представительства КОТРА во Владивостоке. Также до конца 2017 года на базе Центра будет организована «горячая линия» для корейских инвесторов.

Обратившись в Центр, инвесторы смогут получить информацию о налоговых льготах и преференциях на Дальнем Востоке, мерах поддержки предпринимателей. Также в Центр можно будет сообщить о проблемах, если они возникли при реализации инвестпроекта. Сотрудники Центра проконсультируют предпринимателей по вопросам найма работников на предприятия, таможенному оформлению, системе налогообложения и другим направлениям.

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