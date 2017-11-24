Центр поддержки корейских инвесторов открылся во Владивостоке
Он создан в рамках меморандума, подписанного в ходе третьего ВЭФ.
Он создан в рамках меморандума, подписанного в ходе третьего ВЭФ.
Владивосток, 24 ноября, PrimaMedia.
Центр поддержки корейских инвесторов на Дальнем Востоке открылся во Владивостоке сегодня, 24 ноября. Он создан в рамках меморандума, подписанного в ходе III Восточного экономического форума. В церемонии открытия Центра принял участие первый
«У нас есть большие перспективы и планы по продолжению сотрудничества», — подчеркнул первый
Президент Корейского агентства по развитию торговли КОТРА Ким Джэ Хонг отметил, что сотрудничество между Россией и Республикой Корея активно развивается.
«Мы работаем в интересах 33 компаний, имеющих интерес к инвестированию или уже инвестирующих в совместные проекты», — заявил Ким Джэ Хонг.
Как сообщили в департаменте международного сотрудничества и туризма Приморского края, Центр создан на базе офиса представительства КОТРА во Владивостоке. Также до конца 2017 года на базе Центра будет организована «горячая линия» для корейских инвесторов.
Обратившись в Центр, инвесторы смогут получить информацию о налоговых льготах и преференциях на Дальнем Востоке, мерах поддержки предпринимателей. Также в Центр можно будет сообщить о проблемах, если они возникли при реализации инвестпроекта. Сотрудники Центра проконсультируют предпринимателей по вопросам найма работников на предприятия, таможенному оформлению, системе налогообложения и другим направлениям.