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07:02 (мск), источник: Apiural.ru

Президент Чехии Милош Земан прибыл в Екатеринбург

Он примет участие в Российско-Чешком деловом форуме с участием ведущих российских и чешских компаний.

Источник: AP 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ. Президент Чехии Милош Земан прибыл накануне вечером с рабочим визитом в Свердловскую область. В аэропорту Кольцово его встретил Евгений Куйвашев. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Вместе с главой государства в Екатеринбург прибыла его супруга Ивана Земанова.

«Я обещал — я прилетел», — сказал господин Земан, приветствуя Евгения Куйвашева.

Милош Земан, который в эти дни во главе представительной чешской делегации находится в Российской Федерации с официальным визитом, 21 и 22 ноября провел встречи с Президентом России Владимиром Путиным и Председателем Правительства Дмитрием Медведевым в Сочи и Москве.

Планируется, что Президент Чешской Республики и губернатор Свердловской области 24 ноября примут участие в российско-чешском деловом форуме с участием ведущих российских и чешских компаний.

На мероприятии будут предметно обсуждаться вопросы межрегионального сотрудничества, которому руководством нашей страны традиционно уделяется особое внимание. В присутствии Милоша Земана и Евгения Куйвашева на полях форума будут подписаны документы о двустороннем экономическом и гуманитарном сотрудничестве.

Также в программе мероприятий в рамках официального визита — посещение «Уральского завода гражданской авиации» — перспективной площадки второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина».

Кроме того, ожидается, что во время визита Милоша Земана в Свердловскую область ему будет присвоено звание Почетного доктора Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

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