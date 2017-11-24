Президент Чехии Милош Земан прибыл в Екатеринбург

Источник: AP 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ. Президент Чехии Милош Земан прибыл накануне вечером с рабочим визитом в Свердловскую область. В аэропорту Кольцово его встретил Евгений Куйвашев. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Вместе с главой государства в Екатеринбург прибыла его супруга Ивана Земанова.

«Я обещал — я прилетел», — сказал господин Земан, приветствуя Евгения Куйвашева.

Милош Земан, который в эти дни во главе представительной чешской делегации находится в Российской Федерации с официальным визитом, 21 и 22 ноября провел встречи с Президентом России Владимиром Путиным и Председателем Правительства Дмитрием Медведевым в Сочи и Москве.

Планируется, что Президент Чешской Республики и губернатор Свердловской области 24 ноября примут участие в р оссийско-чешском деловом форуме с участием ведущих российских и чешских компаний.

На мероприятии будут предметно обсуждаться вопросы межрегионального сотрудничества, которому руководством нашей страны традиционно уделяется особое внимание. В присутствии Милоша Земана и Евгения Куйвашева на полях форума будут подписаны документы о двустороннем экономическом и гуманитарном сотрудничестве.

Также в программе мероприятий в рамках официального визита — посещение «Уральского завода гражданской авиации» — перспективной площадки второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина».