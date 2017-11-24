Турция требует экстрадиции сторонников Гюлена из Казахстана
Запросы на экстрадицию сторонников Фетхуллаха Гюлена будут направлены в 22 страны.
Запросы на экстрадицию сторонников Фетхуллаха Гюлена будут направлены в 22 страны.
Четвёртый уголовный суд Анкары, рассматривающий дела пособников террористического течения «Параллельное государство» исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), обратился в Министерство юстиции Турции с требованием подготовить запросы на экстрадицию из 22 стран 45 представителей руководства FETО, передаёт турецкий портал «Анадолу».
Запросы будут направлены властям США, Великобритании, Израиля, Германии, Камбоджи, Мадагаскара, Мальты, Египта, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана.
При этом экстрадицию трёх подозреваемых запросят сразу в нескольких странах. Германию и Узбекистан попросят выдать члена консультативной группы FETO Халита Эсендира. Руководитель отделения FETO в Анкаре Джемиль Кока может скрываться в
Из Казахстана потребуют экстрадиции одного из лидеров FETО Мустафы Озджана, известного как «Имам Балкан».
Также Турция попросит Норвегию выдать Сулеймана Уйсала — «имама FETО», Нидерланды — «имама» Недждета Башарана, ЮАР — Наджи Тосуна, члена консультативного комитета FETО.
Фетхуллах Гюлен — духовный лидер движения «Хизмет», бывший имам, проповедник и исламский общественный деятель. Считается в Турции очень влиятельным человеком, у него миллионы последователей в исламском мире.
Группа военнослужащих ВС Турции, членов организации Гюлена, в ночь на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооружённого захвата власти в стране. Действия хунты были пресечены действиями руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибли 250 человек.
В августе в Анкаре начался суд над 486 подозреваемыми, которых в стране считают центральными участниками июльского путча. Большинство из них — военнослужащие с авиабазы Акынджи.
29 июля 2016 года посол Турции в Казахстане Невзат Уянык выступил с заявлением, в котором призвал казахстанские власти прекратить деятельность любых организаций, в том числе учебных заведений, связанных с Фетхуллахом Гюленом. В связи с этим в Казахстане был проведён ребрендинг КТЛ.
К соратникам Гюлена причислили всех преподавателей турецких лицеев, которые работают за рубежом. Несколько турецких учителей по возвращении на родину были арестованы и до сих пор находятся в тюрьмах, а многие боятся возвращаться, опасаясь преследований.
Проблемы возникли у учителей турецких лицеев в Павлодаре — Османа Демиреля и Исы Алтынташа. Турция заподозрила их в связях с Фетхуллахом Гюленом, отказывается продлевать им паспорта и требует их выдачи на родину, сообщает «Настоящее время». И хотя президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что передачи учителей не будет, Турция
При этом Казахстан отказал предоставить турецким учителям статус беженцев, объясняя это тем, что преследования преподавателей на их родине не доказано в полной мере. Юристы готовятся обжаловать решение миграционной полиции в суде.
В июле 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками, заявил о намерении отрывать головы врагам страны. В число врагов Эрдоган включил оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, его сторонников и Рабочую партию Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.