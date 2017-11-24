Турция требует экстрадиции сторонников Гюлена из Казахстана

Источник: Informburo.kz

Четвёртый уголовный суд Анкары, рассматривающий дела пособников террористического течения «Параллельное государство» исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), обратился в Министерство юстиции Турции с требованием подготовить запросы на экстрадицию из 22 стран 45 представителей руководства FETО, передаёт турецкий портал «Анадолу».

Источник: Informburo.kz

Запросы будут направлены властям США, Великобритании, Израиля, Германии, Камбоджи, Мадагаскара, Мальты, Египта, Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана.

При этом экстрадицию трёх подозреваемых запросят сразу в нескольких странах. Германию и Узбекистан попросят выдать члена консультативной группы FETO Халита Эсендира. Руководитель отделения FETO в Анкаре Джемиль Кока может скрываться в Буркина-Фасо или Того. Властей ОАЭ, Туркменистана и ЮАР Анкара попросит выдать Садеттина Базера — предполагаемого имама группировки в Сибири.

Из Казахстана потребуют экстрадиции одного из лидеров FETО Мустафы Озджана, известного как «Имам Балкан».

Также Турция попросит Норвегию выдать Сулеймана Уйсала — «имама FETО», Нидерланды — «имама» Недждета Башарана, ЮАР — Наджи Тосуна, члена консультативного комитета FETО.

Фетхуллах Гюлен — духовный лидер движения «Хизмет», бывший имам, проповедник и исламский общественный деятель. Считается в Турции очень влиятельным человеком, у него миллионы последователей в исламском мире.

Группа военнослужащих ВС Турции, членов организации Гюлена, в ночь на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооружённого захвата власти в стране. Действия хунты были пресечены действиями руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибли 250 человек.

В августе в Анкаре начался суд над 486 подозреваемыми, которых в стране считают центральными участниками июльского путча. Большинство из них — военнослужащие с авиабазы Акынджи.

29 июля 2016 года посол Турции в Казахстане Невзат Уянык выступил с заявлением, в котором призвал казахстанские власти прекратить деятельность любых организаций, в том числе учебных заведений, связанных с Фетхуллахом Гюленом. В связи с этим в Казахстане был проведён ребрендинг КТЛ.

К соратникам Гюлена причислили всех преподавателей турецких лицеев, которые работают за рубежом. Несколько турецких учителей по возвращении на родину были арестованы и до сих пор находятся в тюрьмах, а многие боятся возвращаться, опасаясь преследований.

Проблемы возникли у учителей турецких лицеев в Павлодаре — Османа Демиреля и Исы Алтынташа. Турция заподозрила их в связях с Фетхуллахом Гюленом, отказывается продлевать им паспорта и требует их выдачи на родину, сообщает «Настоящее время». И хотя президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что передачи учителей не будет, Турция по-прежнему требует, чтобы Казахстан им не помогал и не давал убежище.

При этом Казахстан отказал предоставить турецким учителям статус беженцев, объясняя это тем, что преследования преподавателей на их родине не доказано в полной мере. Юристы готовятся обжаловать решение миграционной полиции в суде.