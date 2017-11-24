Количество чиновников в Красноярском крае увеличится

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В Красноярском крае создадут новое государственное бюджетное учреждение, которое будет заниматься кадастровой оценкой. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Красноярского края со ссылкой на заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики региона Дмитрия Маслодудова.

Он пояснил, что новая структура создается в соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке», который вступил в силу 1 января 2017 года.

В штате учреждения будет работать 30 человек. А его функционирование будет стоить краевому бюджету 42 млн рублей в год.

«Обычный инженер-оценщик будет получать 57 тысяч рублей в месяц, — рассказал Маслодудов о зарплатах специалистов, — а старший — 67 тысяч».