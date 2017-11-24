Количество чиновников в Красноярском крае увеличится
В регионе создадут новое госучреждение, которое будет заниматься кадастровой оценкой.
В регионе создадут новое госучреждение, которое будет заниматься кадастровой оценкой.
В Красноярском крае создадут новое государственное бюджетное учреждение, которое будет заниматься кадастровой оценкой. Об этом сообщили в
Он пояснил, что новая структура создается в соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке», который вступил в силу 1 января 2017 года.
В штате учреждения будет работать 30 человек. А его функционирование будет стоить краевому бюджету 42 млн рублей в год.
«Обычный
Начнет работать новое госучреждение 1 января 2018 года. В его функции будет входить сбор, обработка, систематизация, накопление информации, а затем оценка земель поселений, водного фонда, сельхозназначения, садоводческих, огороднических и дачных поселений, а также объектов капитального строительства.