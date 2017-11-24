Представительницы женской организации ДПМ считают, что в политике должно быть больше женщин

«Это придает мне еще больше сил. Я работаю в сфере образования и знаю, что для сохранения демократии в нашей стране нужно еще много работать», — сказала председатель филиала женской организации ДПМ, Чокана Анна Березовски.



А новые члены партии отметили, что вступили в ДПМ, поскольку только демократы способны изменить ситуацию в стране.



«Проблемы решаются тогда, когда рядом с мужчинами находятся и женщины. Плечом к плечу с ними мы решим все вопросы.»



На заседании собрались около 400 женщин.



«Многокультурное и инклюзивное общество можно развивать только тогда, когда в политике больше женщин. Поэтому важно их поддерживать и мотивировать, а также продвигать тех, кто добился успеха», — сказала председатель женской организации ДПМ Валентина Булига.



«У нас замечательные женщины, которые стали мэрами, местными советниками, председателями районов, министрами, депутатами. Есть женщины, которые принимают активное участие в деятельности общественных организаций. Это меня очень радует. Надо продвигать и помогать женщинам, которые хотят участвовать в политической жизни», — отметила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.



«В политике нужны женщины, они хорошие управленцы. Они всё делают с умением и самоотверженностью», — заявил депутат ДПМ Нае-Симион Плешка.



Женская организация ДПМ насчитывает более 27 тысяч участниц.