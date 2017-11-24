Представительницы женской организации ДПМ считают, что в политике должно быть больше женщин
В политике должно быть больше женщин. Так считают представительницы женской организации Демпартии.
В политике должно быть больше женщин. Так считают представительницы женской организации Демпартии.
Накануне они собрались на заседание столичного филиала на Чеканах, где выбрали новое руководство, а также вручили партбилеты 40 новым членам организации.
Новым председателем стала Анна Березовски.
«Это придает мне еще больше сил. Я работаю в сфере образования и знаю, что для сохранения демократии в нашей стране нужно еще много работать», — сказала председатель филиала женской организации ДПМ, Чокана Анна Березовски.
А новые члены партии отметили, что вступили в ДПМ, поскольку только демократы способны изменить ситуацию в стране.
«Проблемы решаются тогда, когда рядом с мужчинами находятся и женщины. Плечом к плечу с ними мы решим все вопросы.»
На заседании собрались около 400 женщин.
«Многокультурное и инклюзивное общество можно развивать только тогда, когда в политике больше женщин. Поэтому важно их поддерживать и мотивировать, а также продвигать тех, кто добился успеха», — сказала председатель женской организации ДПМ Валентина Булига.
«У нас замечательные женщины, которые стали мэрами, местными советниками, председателями районов, министрами, депутатами. Есть женщины, которые принимают активное участие в деятельности общественных организаций. Это меня очень радует. Надо продвигать и помогать женщинам, которые хотят участвовать в политической жизни», — отметила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.
«В политике нужны женщины, они хорошие управленцы. Они всё делают с умением и самоотверженностью», — заявил депутат ДПМ
Женская организация ДПМ насчитывает более 27 тысяч участниц.