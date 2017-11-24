Госсовет Татарстана вернется 29 ноября к рассмотрению ситуации с преподаванием татарского языка в школах региона

В последние месяцы в Татарстане развернулась общественная дискуссия об обязательном изучении татарского языка в школах республики.

Рособрнадзор и прокуратура проводили до конца октября проверку по языковому вопросу в республике, ее результаты до сих пор не обнародованы. Не остались в стороне от этой темы и парламентарии Татарстана, которые решили рассмотреть ситуацию на своей сессии.

В итоге на последнем заседании Госсовета, прошедшем 8 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов и министр образования и науки республики сообщили, что татарский язык останется обязательным после утверждения новых образовательных стандартов для изучения в начальной и средней школе региона, но всего в объеме двух часов в неделю, в старшей школе его изучение будет добровольным.