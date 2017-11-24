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09:57 (мск), источник: Интерфакс

Госсовет Татарстана вернется 29 ноября к рассмотрению ситуации с преподаванием татарского языка в школах региона

Казань. 24 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Депутаты Государственного совета Татарстана на заседании 29 ноября продолжат рассмотрение вопроса, связанного с преподаванием государственных языков в школах республики, к которому относится и татарский, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Поволжье» с заседания президиума татарстанского парламента.

В последние месяцы в Татарстане развернулась общественная дискуссия об обязательном изучении татарского языка в школах республики.

Рособрнадзор и прокуратура проводили до конца октября проверку по языковому вопросу в республике, ее результаты до сих пор не обнародованы. Не остались в стороне от этой темы и парламентарии Татарстана, которые решили рассмотреть ситуацию на своей сессии.

В итоге на последнем заседании Госсовета, прошедшем 8 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов и министр образования и науки республики сообщили, что татарский язык останется обязательным после утверждения новых образовательных стандартов для изучения в начальной и средней школе региона, но всего в объеме двух часов в неделю, в старшей школе его изучение будет добровольным.

Тогда депутаты Госсовета Татарстана решили, что вернутся к вопросу преподавания татарского языка в школах на следующем своем заседании.

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