Макей: Беларусь и ЕС подпишут соглашение о сотрудничестве «скорее раньше, чем позже»
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей убежден в положительной перспективе скорого заключения базового соглашения о сотрудничестве Беларуси с Евросоюзом.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей убежден в положительной перспективе скорого заключения базового соглашения о сотрудничестве Беларуси с Евросоюзом.
«Я убежден, что будет (новое соглашение — ИФ), и что это будет раньше, чем позже. Мы с нашими европейскими партнерами работаем», — сказал В. Макей в пятницу в Брюсселе.
Слова главы внешнеполитического ведомства Беларуси приводит БЕЛТА.
В. Макей выразил мнение, что ничто не мешает заключению подобного соглашения, но каждая из сторон должна предпринимать определенные шаги. «Понимание о необходимости заключения этого соглашения, как мне кажется, есть», — подчеркнул он.
По словам министра, на саммите в Брюсселе будут, в том числе, обсуждаться приоритеты партнерства с Евросоюзом до 2020 года. Этот документ находится на согласовании сторон.
На данный момент отношения Беларуси и ЕС формально регулируются соглашением, которое было заключено еще во времена Советского Союза.
Владимир Макей возглавляет белорусскую делегацию на саммите «Восточное партнерство», проходящем в пятницу в Брюсселе.