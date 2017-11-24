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13:05 (мск), источник: Ежедневник.by

Макей: Беларусь и ЕС подпишут соглашение о сотрудничестве «скорее раньше, чем позже»

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей убежден в положительной перспективе скорого заключения базового соглашения о сотрудничестве Беларуси с Евросоюзом.

Источник: Ежедневник.by

«Я убежден, что будет (новое соглашение — ИФ), и что это будет раньше, чем позже. Мы с нашими европейскими партнерами работаем», — сказал В. Макей в пятницу в Брюсселе.

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Слова главы внешнеполитического ведомства Беларуси приводит БЕЛТА.

В. Макей выразил мнение, что ничто не мешает заключению подобного соглашения, но каждая из сторон должна предпринимать определенные шаги. «Понимание о необходимости заключения этого соглашения, как мне кажется, есть», — подчеркнул он.

По словам министра, на саммите в Брюсселе будут, в том числе, обсуждаться приоритеты партнерства с Евросоюзом до 2020 года. Этот документ находится на согласовании сторон.

На данный момент отношения Беларуси и ЕС формально регулируются соглашением, которое было заключено еще во времена Советского Союза.

Владимир Макей возглавляет белорусскую делегацию на саммите «Восточное партнерство», проходящем в пятницу в Брюсселе.

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