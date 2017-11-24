Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве

Источник: AFP 2017

Зрители несколько раз овациями заглушали речь новоиспеченного президента.

После прочтения присяги на Мнангагву надели ленту цветов флага страны и официально объявили президентом Зимбабве.

Мнангагва, которому сейчас 75 лет, в начале ноября был уволен с поста первого вице-президента страны.

Согласно данным СМИ, президент Мугабе пошел на этот шаг под влиянием своей супруги Грейс, которая якобы намеревалась занять высший пост в стране после своего мужа, а в Мнангагве, пользовавшемся авторитетом среди военных и населения, видела своего прямого конкурента.

Также сообщалось, что бывшая первая леди подозревала Мнангагву в подготовке военного переворота. Вскоре после смещения с должности первого вице-президента Мнангагва покинул страну, заявив, что опасается за безопасность своей семьи и свою жизнь.