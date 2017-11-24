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13:07 (мск), источник: РИА Новости

Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве

ХАРАРЕ, 24 ноя — РИА Новости. Эммерсон Мнангагва в присутствии многих тысяч зрителей на «Национальный спортивный стадион» в Хараре, зачитав текст присяги и поклявшись на Библии, официально вступил в должность президента Зимбабве, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: AFP 2017

Зрители несколько раз овациями заглушали речь новоиспеченного президента.

После прочтения присяги на Мнангагву надели ленту цветов флага страны и официально объявили президентом Зимбабве.

Мнангагва, которому сейчас 75 лет, в начале ноября был уволен с поста первого вице-президента страны.

Согласно данным СМИ, президент Мугабе пошел на этот шаг под влиянием своей супруги Грейс, которая якобы намеревалась занять высший пост в стране после своего мужа, а в Мнангагве, пользовавшемся авторитетом среди военных и населения, видела своего прямого конкурента.

Также сообщалось, что бывшая первая леди подозревала Мнангагву в подготовке военного переворота. Вскоре после смещения с должности первого вице-президента Мнангагва покинул страну, заявив, что опасается за безопасность своей семьи и свою жизнь.

Однако вскоре после отстранения Мнангагвы от должности военнослужащие Сил обороны Зимбабве поместили президента страны Мугабе под домашний арест, а также установили контроль над государственной вещательной корпорацией ZBC и аэропортом.

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