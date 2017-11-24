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13:08 (мск), источник: NewsKo

Пермское УФАС возбудило дело в отношении главы Перми

Пермское УФАС России выявило нарушения в действиях департамента экономики и промышленной политики администрации Перми.

В ведомство поступило заявление ООО «Комфорт» о том, что департамент отказал внести изменения в схему НТО в части включения дополнительных торговых мест для дальнейшего предоставления предпринимателям.

Пермское УФАС решило, что места размещения временных конструкций согласованы всеми функциональными органами мэрии города, и препятствия для включения в схему дополнительных НТО отсутствуют.

Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, основанием для приостановления внесения изменений в схему стал протокол освещения, подписанный главой Перми от 12 мая этого года. Между тем, согласно действующему порядку возможность приостановления внесения изменений в схему НТО отсутствует.

Пермское УФАС России выдало предупреждение департаменту экономики и промышленной политики администрации и главе Перми. До 30 сентября глава города должен был отменить указанный протокол. При этом департамент до 19 октября обязан был возобновить процедуру по внесению изменений в схему НТО в соответствии действующей схемой размещения, утвержденной постановлением правительства Пермского края.

Департамент согласился с позицией антимонопольного ведомства. В настоящее время мэром предупреждение не исполнены. В связи с этим в отношении должностного лица возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции.

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