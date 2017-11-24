Медведев освободил от должности замглавы Минтранса Валерия Окулова

Источник: РИА "Новости"

«Освободить Окулова Валерия Михайловича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу». — говорится в документе.

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Как сообщил ТАСС представитель Минтранса РФ, новый заместитель главы ведомства на освобожденную должность пока не назначен.

Ранее близкий к Минтрансу источник сообщил, что Окулов перейдет на работу в ОАК. «Он перейдет в ОАК, скорее всего, помощником Юрия Слюсаря (глава ОАК — прим. ТАСС)», — отметил источник.

В ОАК не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

Окулов работал на должности замминистра с апреля 2009 года. До этого с 1997 по 2009 год являлся генеральным директором «Аэрофлота».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщала о том, что замминистра транспорта, куратор гражданской авиации Валерий Окулов может покинуть свой пост.

При этом в отрасли связывают уход чиновника с крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа», за который глава Минтранса Максим Соколов уже получил от Владимира Путина предупреждение о неполном служебном соответствии, писало издание.