Медведев освободил от должности замглавы Минтранса Валерия Окулова
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/.
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/.
«Освободить Окулова Валерия Михайловича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с переходом на другую работу». — говорится в документе.
Как сообщил ТАСС представитель Минтранса РФ, новый заместитель главы ведомства на освобожденную должность пока не назначен.
Ранее близкий к Минтрансу источник сообщил, что Окулов перейдет на работу в ОАК. «Он перейдет в ОАК, скорее всего, помощником Юрия Слюсаря (глава ОАК — прим. ТАСС)», — отметил источник.
В ОАК не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.
Окулов работал на должности замминистра с апреля 2009 года. До этого с 1997 по 2009 год являлся генеральным директором «Аэрофлота».
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщала о том, что замминистра транспорта, куратор гражданской авиации Валерий Окулов может покинуть свой пост.
В материале газеты наиболее вероятным преемником Валерия Окулова назывался