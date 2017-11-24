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14:31 (мск), источник: NewsKo

У Пермской ассоциации радио и телевидения новый президент

Новым президентом Пермской ассоциации радио и телевидения (ПАРТ) избран Андрей Широбоков. По словам коллег, последние три года он работал техническим директором телеканала «ТНТ-Березники».

Андрей Широбоков был избран большинство голосов общественного собрания ПАРТ. За него проголосовали 14 человек из 17 присутствовавших.

«Состоялось общественное собрание ассоциации. Кворум был. Из 20 член совета присутствовало 17-ть. Шесть человек — по доверенности. После выступлений кандидатов, прений, вопросов было принято решение. Большинством голосов президентом ПАРТ избран Андрей Широбоков, — рассказывает кандидат на должность президента ПАРТ, исполнительный директор “РБК-Пермь” Максим Митягин. — Я не очень хорошо знаком с Андреем. Но на совещании он сказал, что готов отказаться от основного места работы и сосредоточиться исключительно на президентстве в ПАРТе. Могу сказать, что ассоциацию сегодня необходимо серьёзно развивать, причём получать не только государственные деньги, но и привлекать средства».

Еще один кандидат на эту должность — директор газеты «Березниковский рабочий» Максим Пасютин считает, что сейчас, в принципе, не правильно оценивать назначение Андрея Широбокова с точки зрения «хорошо» — «плохо».

«Работа не простая. Довольно большая ответственность. Поэтому говорить о том, угадали с назначением или нет, можно, наверное, только через год. Про Андрея не много знаю. Знаю, что он в какой-то период руководил одним из телеканалов в Березниках. И, как нам рассказали, последние три года был техдиректором «ТНТ», — рассказал Максим Пасютин.

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