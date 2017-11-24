У Пермской ассоциации радио и телевидения новый президент

Андрей Широбоков был избран большинство голосов общественного собрания ПАРТ. За него проголосовали 14 человек из 17 присутствовавших.

«Состоялось общественное собрание ассоциации. Кворум был. Из 20 член совета присутствовало 17-ть. Шесть человек — по доверенности. После выступлений кандидатов, прений, вопросов было принято решение. Большинством голосов президентом ПАРТ избран Андрей Широбоков, — рассказывает кандидат на должность президента ПАРТ, исполнительный директор “РБК-Пермь” Максим Митягин. — Я не очень хорошо знаком с Андреем. Но на совещании он сказал, что готов отказаться от основного места работы и сосредоточиться исключительно на президентстве в ПАРТе. Могу сказать, что ассоциацию сегодня необходимо серьёзно развивать, причём получать не только государственные деньги, но и привлекать средства».

Еще один кандидат на эту должность — директор газеты «Березниковский рабочий» Максим Пасютин считает, что сейчас, в принципе, не правильно оценивать назначение Андрея Широбокова с точки зрения «хорошо» — «плохо».