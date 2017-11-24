Глава Туапсинского района официально вступил в должность
Краснодар. 24 нояб. — Новая Кубань. Анатолий Русин в рамках очередной сессии совета депутатов Туапсинского района официально вступил в должность руководителя муниципалитета, сообщает
Краснодар. 24 нояб. — Новая Кубань. Анатолий Русин в рамках очередной сессии совета депутатов Туапсинского района официально вступил в должность руководителя муниципалитета, сообщает
В торжественной церемонии приняли участие
— Принимаю на себя ответственность за Туапсинский район и буду трудиться для его процветания. Предстоит сделать много, и я обещаю работать с полной отдачей, открыто и справедливо, этого же буду требовать и от своих коллег, — сказал Анатолий Русин.
Напомним, нового главу Туапсинского района избрали 17 ноября текущего года. На руководящую должность претендовали два человека — исполняющий обязанности главы района Анатолий Русин и глава Вельяминовского поселения Александр Урванцев.