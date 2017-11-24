Глава Туапсинского района официально вступил в должность

В торжественной церемонии приняли участие вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский и депутаты Андрей Булдин и Владимир Лыбанев, который до ухода в Заксобрание возглавлял район.



— Принимаю на себя ответственность за Туапсинский район и буду трудиться для его процветания. Предстоит сделать много, и я обещаю работать с полной отдачей, открыто и справедливо, этого же буду требовать и от своих коллег, — сказал Анатолий Русин.