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15:51 (мск), источник: Новая Кубань

Глава Туапсинского района официально вступил в должность

Краснодар. 24 нояб. — Новая Кубань. Анатолий Русин в рамках очередной сессии совета депутатов Туапсинского района официально вступил в должность руководителя муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В торжественной церемонии приняли участие вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский и депутаты Андрей Булдин и Владимир Лыбанев, который до ухода в Заксобрание возглавлял район.

— Принимаю на себя ответственность за Туапсинский район и буду трудиться для его процветания. Предстоит сделать много, и я обещаю работать с полной отдачей, открыто и справедливо, этого же буду требовать и от своих коллег, — сказал Анатолий Русин.

Напомним, нового главу Туапсинского района избрали 17 ноября текущего года. На руководящую должность претендовали два человека — исполняющий обязанности главы района Анатолий Русин и глава Вельяминовского поселения Александр Урванцев.

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