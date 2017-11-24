Госдума ратифицировала соглашение с Узбекистаном о работе в России

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Госдума приняла законопроект о ратификации соглашения с Узбекистаном по трудоустройству граждан этой страны в России.

«Реализация соглашения будет способствовать укреплению российско-узбекистанского сотрудничества в области внешней трудовой миграции, развитию дружественных отношений между двумя государствами, повышению квалификации рабочей силы, а также предотвращению незаконного привлечения граждан Республики Узбекистан к трудовой деятельности на территории РФ», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Читайте также Новая виза для иностранцев в России: зачем и кому она необходима

Основные положения соглашения направлены на определение порядка и условий обеспечения взаимодействия компетентных органов двух стран по организованному набору и привлечению граждан Узбекистана к временной трудовой деятельности в РФ, а также на предотвращение их незаконного привлечения к работе в России.

Документ также предусматривает возможность комплексной подготовки гражданина Узбекистана для временной работы в России еще на территории своей страны, включая медицинское освидетельствование на предмет выявления у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

«Соглашением устанавливается обязанность работодателя информировать компетентные органы Российской Федерации и Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве труда Республики Узбекистан о прекращении или расторжении (в том числе досрочном) трудового договора с трудящимся-мигрантом», — отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, соглашением определяются основные права граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность в России. В частности, предусматривается право гражданина на труд, отдых и социальное страхование (кроме обязательного медицинского), пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ, а также на получение от компетентных органов РФ информации, касающейся условий и порядка его пребывания в РФ, прав и обязанностей, вытекающих из российского законодательства.