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17:27 (мск), источник: Sputnik

Госдума ратифицировала соглашение с Узбекистаном о работе в России

Соглашение подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России и предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Госдума приняла законопроект о ратификации соглашения с Узбекистаном по трудоустройству граждан этой страны в России.

«Реализация соглашения будет способствовать укреплению российско-узбекистанского сотрудничества в области внешней трудовой миграции, развитию дружественных отношений между двумя государствами, повышению квалификации рабочей силы, а также предотвращению незаконного привлечения граждан Республики Узбекистан к трудовой деятельности на территории РФ», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

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Основные положения соглашения направлены на определение порядка и условий обеспечения взаимодействия компетентных органов двух стран по организованному набору и привлечению граждан Узбекистана к временной трудовой деятельности в РФ, а также на предотвращение их незаконного привлечения к работе в России.

Документ также предусматривает возможность комплексной подготовки гражданина Узбекистана для временной работы в России еще на территории своей страны, включая медицинское освидетельствование на предмет выявления у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

«Соглашением устанавливается обязанность работодателя информировать компетентные органы Российской Федерации и Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве труда Республики Узбекистан о прекращении или расторжении (в том числе досрочном) трудового договора с трудящимся-мигрантом», — отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, соглашением определяются основные права граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность в России. В частности, предусматривается право гражданина на труд, отдых и социальное страхование (кроме обязательного медицинского), пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ, а также на получение от компетентных органов РФ информации, касающейся условий и порядка его пребывания в РФ, прав и обязанностей, вытекающих из российского законодательства.

Принятия данного законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета РФ, говорится в пояснительной записке.

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