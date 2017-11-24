Батурина ушла с поста детского омбудсмена Калининградской области

Источник: Новый Калининград

«Пришло мое время сказать до свидания! Работа в правительстве дала мне неоценимый профессиональный опыт и личностный рост», — написала Батурина, выразив благодарности членам правительства, силовым структурам и РПЦ.

Комментировать ситуацию со своих уходом с поста уполномоченного по правам ребенка Татьяна Батурина не захотела. Сначала она попросила корреспондента «Нового Калининграда» перезвонить ей позже, а потом перестала отвечать на телефонные звонки.