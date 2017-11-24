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16:08 (мск), источник: Новый Калининград

Батурина ушла с поста детского омбудсмена Калининградской области

Татьяна Батурина покинула пост уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области. Об это она написала на своей странице в Facebook.

Источник: Новый Калининград

«Пришло мое время сказать до свидания! Работа в правительстве дала мне неоценимый профессиональный опыт и личностный рост», — написала Батурина, выразив благодарности членам правительства, силовым структурам и РПЦ.

Комментировать ситуацию со своих уходом с поста уполномоченного по правам ребенка Татьяна Батурина не захотела. Сначала она попросила корреспондента «Нового Калининграда» перезвонить ей позже, а потом перестала отвечать на телефонные звонки.

Глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков в разговоре с «Новым Калининградом» сообщил, что в пятницу 24 ноября у Батуриной закончился контракт.

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