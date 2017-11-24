Куда сходили вечером Мирзиёев и Мун Чжэ Ин в Сеуле

Музей является одним из крупнейших исторических и культурных центров Южной Кореи. Музей, основанный в 1945 году, в 2005 году начал действовать в новом здании с уникальной архитектурой. По величине музей является крупнейшим в Азии и шестым в мире. Его коллекция содержит более 220 тысяч исторических, художественных, археологических и других экспонатов.