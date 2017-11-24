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17:18 (мск), источник: Podrobno.uz

Куда сходили вечером Мирзиёев и Мун Чжэ Ин в Сеуле

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина посетил Национальный музей Южной Кореи в Сеуле.

Источник: Podrobno.uz

Музей является одним из крупнейших исторических и культурных центров Южной Кореи. Музей, основанный в 1945 году, в 2005 году начал действовать в новом здании с уникальной архитектурой. По величине музей является крупнейшим в Азии и шестым в мире. Его коллекция содержит более 220 тысяч исторических, художественных, археологических и других экспонатов.

Президент нашей страны ознакомился с экспонатами музея. Была достигнута договоренность о дальнейшем расширении культурно-гуманитарных связей между нашими странами.

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